android-1.ru / Игры / Ролевые / VTuber : Idle RPG (Мод меню)
VTuber : Idle RPG (Мод меню)

VTuber : Idle RPG (Мод меню) 0.0.21

Прокачивай MeeTuber‑героев и побеждай боссов в авто‑режиме с реальными ютуберами
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.0.21
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Scon
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 00:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 290 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

VTuber: Idle RPG — это автобатлер с виртуальными звёздами, где ты собираешь команду из аниме-героинь, вдохновлённых ютуберами Meechu, и сражаешься в автоматических боях. Каждые 5 минут ты прокачиваешь снаряжение, настраиваешь билд и наблюдаешь, как твои девочки разрывают волны врагов. Даже офлайн ты получаешь золото и опыт — прогресс не остановится ни на минуту.


Внутри — несколько режимов: зачистка волн, рейтинговые PvP‑дуэли и напряжённые бои с боссами. Экспериментируй с комбинациями навыков — сотни вариантов дают свободу стратегии. Открывай новых MeeTuber‑героев, усиливай отряды, получай трофеи и соревнуйся в лидербордах. Простая прокачка, красочные сражения и безостановочный рост — качай и играй, даже когда не играешь.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать VTuber : Idle RPG (Мод меню) v0.0.21 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать VTuber : Idle RPG (Мод меню) 290 Мб Ссылка 2 290 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Voidpet Dungeon (Мод, Без рекламы)
Voidpet Dungeon (Мод, Без рекламы)
Version: 5.1.11
Anime Combat (Мод меню)
Anime Combat (Мод меню)
Version: 1.0.6
Cyber Craft
Cyber Craft
Version: 1.0
Crystal of Atlan (Мод, Без рекламы)
Crystal of Atlan (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.1
Paw Legend (Мод меню)
Paw Legend (Мод меню)
Version: 1.0.2
Wizard Survivors (Мод меню)
Wizard Survivors (Мод меню)
Version: 7
Ailem Olur Musun (Мод, Без рекламы)
Ailem Olur Musun (Мод, Без рекламы)
Version: 0.0.65
Raising a Hero Party - Idle RPG (Мод меню)
Raising a Hero Party - Idle RPG (Мод меню)
Version: 1.5.8

Отзывы о VTuber : Idle RPG (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив