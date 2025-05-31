VTuber : Idle RPG (Мод меню) 0.0.21
Прокачивай MeeTuber‑героев и побеждай боссов в авто‑режиме с реальными ютуберами
VTuber: Idle RPG — это автобатлер с виртуальными звёздами, где ты собираешь команду из аниме-героинь, вдохновлённых ютуберами Meechu, и сражаешься в автоматических боях. Каждые 5 минут ты прокачиваешь снаряжение, настраиваешь билд и наблюдаешь, как твои девочки разрывают волны врагов. Даже офлайн ты получаешь золото и опыт — прогресс не остановится ни на минуту.
Внутри — несколько режимов: зачистка волн, рейтинговые PvP‑дуэли и напряжённые бои с боссами. Экспериментируй с комбинациями навыков — сотни вариантов дают свободу стратегии. Открывай новых MeeTuber‑героев, усиливай отряды, получай трофеи и соревнуйся в лидербордах. Простая прокачка, красочные сражения и безостановочный рост — качай и играй, даже когда не играешь.
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.