Описание

VTuber: Idle RPG — это автобатлер с виртуальными звёздами, где ты собираешь команду из аниме-героинь, вдохновлённых ютуберами Meechu, и сражаешься в автоматических боях. Каждые 5 минут ты прокачиваешь снаряжение, настраиваешь билд и наблюдаешь, как твои девочки разрывают волны врагов. Даже офлайн ты получаешь золото и опыт — прогресс не остановится ни на минуту.





Внутри — несколько режимов: зачистка волн, рейтинговые PvP‑дуэли и напряжённые бои с боссами. Экспериментируй с комбинациями навыков — сотни вариантов дают свободу стратегии. Открывай новых MeeTuber‑героев, усиливай отряды, получай трофеи и соревнуйся в лидербордах. Простая прокачка, красочные сражения и безостановочный рост — качай и играй, даже когда не играешь.