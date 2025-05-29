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Paw Legend (Мод меню)

Paw Legend (Мод меню) 1.0.2

Проведи пушистого героя сквозь врагов, ловушки и мистический запах тунца
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Garden of Dreams Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 00:51
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Paw Legend — это текстовое RPG с элементами roguelike, где ты играешь за храброго кота в мире, полном абсурдных врагов и не менее абсурдных наград. Каждые 5 минут — выбор пути, схватка с врагами вроде крыс-ниндзя или кукловодов из клубков, а потом — заслуженный квест за новой экипировкой. Ходы генерируются случайно, и каждое приключение — непредсказуемо.


Ты можешь собрать команду хвостатых союзников, вроде кота-барда или ведьмы-мурлыки, найти редкие артефакты, от Золотой когтеточки до Тунеца Абсолютной Силы, и даже открыть пассивку “20-часовой сон”. Постепенно усиливай своего героя, создавай самую пушистую броню и пробирайся всё глубже в жуткое логово Пылесоса. Готов ли ты стать легендой?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель атаки
  • Множитель защиты
  • Неограниченная валюта
  • Валюта заморожена
  • Множитель прироста валюты
  • Множитель магической атаки
  • Множитель скорости игры

Примечание: если возникнут какие-либо проблемы, перезагрузите устройство и попробуйте воспользоваться эмуляторами.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Paw Legend (Мод меню) v1.0.2 MOD APK

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Скачать Paw Legend (Мод меню) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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