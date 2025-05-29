Paw Legend (Мод меню) 1.0.2
Проведи пушистого героя сквозь врагов, ловушки и мистический запах тунца
Paw Legend — это текстовое RPG с элементами roguelike, где ты играешь за храброго кота в мире, полном абсурдных врагов и не менее абсурдных наград. Каждые 5 минут — выбор пути, схватка с врагами вроде крыс-ниндзя или кукловодов из клубков, а потом — заслуженный квест за новой экипировкой. Ходы генерируются случайно, и каждое приключение — непредсказуемо.
Ты можешь собрать команду хвостатых союзников, вроде кота-барда или ведьмы-мурлыки, найти редкие артефакты, от Золотой когтеточки до Тунеца Абсолютной Силы, и даже открыть пассивку “20-часовой сон”. Постепенно усиливай своего героя, создавай самую пушистую броню и пробирайся всё глубже в жуткое логово Пылесоса. Готов ли ты стать легендой?
- Меню модов
- Множитель атаки
- Множитель защиты
- Неограниченная валюта
- Валюта заморожена
- Множитель прироста валюты
- Множитель магической атаки
- Множитель скорости игры
Примечание: если возникнут какие-либо проблемы, перезагрузите устройство и попробуйте воспользоваться эмуляторами.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.