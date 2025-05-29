Описание

Paw Legend — это текстовое RPG с элементами roguelike, где ты играешь за храброго кота в мире, полном абсурдных врагов и не менее абсурдных наград. Каждые 5 минут — выбор пути, схватка с врагами вроде крыс-ниндзя или кукловодов из клубков, а потом — заслуженный квест за новой экипировкой. Ходы генерируются случайно, и каждое приключение — непредсказуемо.





Ты можешь собрать команду хвостатых союзников, вроде кота-барда или ведьмы-мурлыки, найти редкие артефакты, от Золотой когтеточки до Тунеца Абсолютной Силы, и даже открыть пассивку “20-часовой сон”. Постепенно усиливай своего героя, создавай самую пушистую броню и пробирайся всё глубже в жуткое логово Пылесоса. Готов ли ты стать легендой?