Cyber Craft 1.0
Строй технику, исследуй мир и совмещай ремесло с футурой
Cyber Craft — это приключенческая игра в открытом мире, где ты создаёшь технику и исследуешь биомы с уклоном в научную фантастику. Каждые пять минут ты добываешь ресурсы, собираешь детали, проектируешь механизмы будущего на основе старых ремёсел и проверяешь их в действии. Хочешь — исследуешь джунгли, хочешь — строишь базу среди гор. Всё зависит от тебя.
Доступны футуристические транспортные средства — автомобили, мотоциклы, ховеркрафты. Их можно не только водить, но и строить с нуля. Карта большая, активности много: сражения, апгрейды, крафт, настройка локаций. Игру можно пройти в одиночку или с друзьями. Работает без интернета, покупки по желанию. Если нравится свобода, технологии и собирать что-то своё — Cyber Craft даст повод залипнуть не на один вечер.
Полная версия
Скачать Cyber Craft v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.