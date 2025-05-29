Описание

Cyber Craft — это приключенческая игра в открытом мире, где ты создаёшь технику и исследуешь биомы с уклоном в научную фантастику. Каждые пять минут ты добываешь ресурсы, собираешь детали, проектируешь механизмы будущего на основе старых ремёсел и проверяешь их в действии. Хочешь — исследуешь джунгли, хочешь — строишь базу среди гор. Всё зависит от тебя.





Доступны футуристические транспортные средства — автомобили, мотоциклы, ховеркрафты. Их можно не только водить, но и строить с нуля. Карта большая, активности много: сражения, апгрейды, крафт, настройка локаций. Игру можно пройти в одиночку или с друзьями. Работает без интернета, покупки по желанию. Если нравится свобода, технологии и собирать что-то своё — Cyber Craft даст повод залипнуть не на один вечер.