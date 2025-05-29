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Cyber Craft

Cyber Craft 1.0

Строй технику, исследуй мир и совмещай ремесло с футурой
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PixelBox Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 16:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 682 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Cyber Craft — это приключенческая игра в открытом мире, где ты создаёшь технику и исследуешь биомы с уклоном в научную фантастику. Каждые пять минут ты добываешь ресурсы, собираешь детали, проектируешь механизмы будущего на основе старых ремёсел и проверяешь их в действии. Хочешь — исследуешь джунгли, хочешь — строишь базу среди гор. Всё зависит от тебя.


Доступны футуристические транспортные средства — автомобили, мотоциклы, ховеркрафты. Их можно не только водить, но и строить с нуля. Карта большая, активности много: сражения, апгрейды, крафт, настройка локаций. Игру можно пройти в одиночку или с друзьями. Работает без интернета, покупки по желанию. Если нравится свобода, технологии и собирать что-то своё — Cyber Craft даст повод залипнуть не на один вечер.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Cyber Craft 682 Мб Ссылка 2 682 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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