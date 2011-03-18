Описание

Герои Корелиса разворачиваются в мире под названием Корелис, который когда-то был процветающим, но пал во власть темных сил. Тысячи лет назад правитель Корелиса, бог солнца, заключил Темного Лорда в подземелье, используя цепь из вулканической лавы. Однако тюремщик, который оставил ключ от подземелья, сбежал, оставив Темного Лорда без надзора. Теперь, вернувшись, Темный Лорд намеревается мстить, убивая потомков бога солнца. Вашей задачей будет объединить силы и защитить Корелис от этой угрозы.





Для начала вашего приключения вам нужно собрать армию героев. Вы начнете с некоторых персонажей по умолчанию, но сможете набрать больше героев по мере прохождения игры. Каждый герой обладает уникальными способностями и представлен в виде карт. Они имеют разные ранги, статистику и навыки, которые можно улучшать и развивать по мере продвижения в игре. Ваша цель - собрать мощную команду героев, чтобы сразиться с Темным Лордом и его приспешниками, а также спасти Корелис от уничтожения.







