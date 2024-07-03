Еще одна незатейливая, но довольно классная аркада от Herocraft, подарившая нам Zombie Derby. Несколько подобная на Paper Dungeon, игра повествует нам ситуацию героев, отправившихся в приключения - изучать глубочайшие подземелья. Вот лишь только они имеют взамен клинков и щитов - револьверы и автоматы, а взамен доспехов и магии - пожарный топор и композитная панцирь. Избирайте героя по вкусу и отчаливайте. Любой герой владеет собственным особым опытом: боец получает ящик с патронами после 5 ходов, а агент не получает урона 1-ые 3 хода.





Игра разбита на левелы. Любой левел - некоторое количество комнат и проходов. В любой комнате есть конкретные неприятели и предметы, а в проходах сть шанс найти призы. Вы ходите в одно и тоже время с противником, также вы сможете бегло переключаться меж орудием, применить аптечку или перезарядиться. Покинуть битву невозможно - сражайтесь до конца. Одним текстом - игра должна быть у вас на смартфоне , если вы любите рубиться в тайкиллеры.