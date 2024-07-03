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Dead Shell: подземелья мертвых (Много денег)

Dead Shell: подземелья мертвых (Много денег) 1.3.12

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Версия:
1.3.12
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
HeroCraft Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 278

Еще одна незатейливая, но довольно классная аркада от Herocraft, подарившая нам Zombie Derby. Несколько подобная на Paper Dungeon, игра повествует нам ситуацию героев, отправившихся в приключения - изучать глубочайшие подземелья. Вот лишь только они имеют взамен клинков и щитов - револьверы и автоматы, а взамен доспехов и магии - пожарный топор и композитная панцирь. Избирайте героя по вкусу и отчаливайте. Любой герой владеет собственным особым опытом: боец получает ящик с патронами после 5 ходов, а агент не получает урона 1-ые 3 хода.


Игра разбита на левелы. Любой левел - некоторое количество комнат и проходов. В любой комнате есть конкретные неприятели и предметы, а в проходах сть шанс найти призы. Вы ходите в одно и тоже время с противником, также вы сможете бегло переключаться меж орудием, применить аптечку или перезарядиться. Покинуть битву невозможно - сражайтесь до конца. Одним текстом - игра должна быть у вас на смартфоне , если вы любите рубиться в тайкиллеры.


Скриншоты

Информация о модах

После обучения вы получите бесконечные кредиты и ДНК.

 Теги темы: Бродилки, RPG, Много денег

Скачать Dead Shell: подземелья мертвых (Много денег) 1.3.12 взлом

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Скачать Dead Shell: подземелья мертвых (Много денег) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

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