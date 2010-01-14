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The Wanderer : A Post-Apocalyptic Survival (Мод, Много денег/токенов)

The Wanderer : A Post-Apocalyptic Survival (Мод, Много денег/токенов) 7.164

8
1
Скачать (66 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
JmPrsh
Версия:
7.164
Категория:
Ролевые / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 66 Мб
id приложения:
com.JamieParish.TheWanderer
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
6 760

The Wanderer: A Post-Apocalyptic Survival - это настоящее путешествие в мире после катастрофы, где вам придется преодолевать все трудности, обустраивать свой дом, встречать врагов и враждебных странников, создавать предметы и улучшать своего героя. Эта игра воплощает в себе дух старых времен с олдскульной пиксельной графикой и захватывающим геймплеем, напоминающим текстовый квест, где ваши решения имеют последствия.


В The Wanderer: A Post-Apocalyptic Survival вам предстоит взять под свой контроль героя, чьи характеристики и способности вы можете выбрать самостоятельно. После этого вы окажетесь в увлекательном мире выживания, где вам придется постоянно искать ресурсы, следить за показателями голода, здоровья и жажды своего персонажа, строить свой безопасный лагерь, исследовать окрестности и развивать навыки и способности вашего смелого пиксельного героя. Она предлагает вам настоящее приключение, где каждое ваше решение имеет значение и влияет на исход истории. Погрузитесь в этот олдскульный мир и выживайте в самых опасных условиях постапокалиптической реальности.



Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество токенов;
  • Вы можете покупать бейсболки, даже если их не хватает.
 Теги темы: Много денег, Выживание, Квесты, Пиксельная, RPG

Скачать The Wanderer : A Post-Apocalyptic Survival (Мод, Много денег/токенов) 7.164 взлом

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Скачать The Wanderer : A Post-Apocalyptic Survival (Мод, Много денег/токенов) 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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