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Рейдовый менеджер : Raid Manager (Мод, Много денег)

Рейдовый менеджер : Raid Manager (Мод, Много денег) 1.8.317

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Версия:
1.8.317
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Next Phase
Категория:
Симуляторы / Стратегии / Платные / Кликеры
Обновлено:
Сегодня, 13:29
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 602
Скриншоты
Описание

Рейдовый менеджер : Raid Manager - это ролевая игра которая имеет трёхмерную графику и потрясающие эффекты. вы будете выступать здесь в качестве хорошего командира подразделения отважных воинов, коим предстоит отправится в поход в черные подземелья. В подземных катакомбах вы сможете найти много золота и нужных предметов, впрочем они отлично охраняются немыслимыми чудовищами. В ходе рейда игрок обязан станет совершенствовать собственных подшефных бойцов, а еще лечить их самочувствие, в то время как они будут бороться с противниками. Кроме сего командующий обязан станет наблюдать за неизменным усовершенствованием способностей и данных героев.


Информация о модах

Большое количество денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Рейдовый менеджер : Raid Manager (Мод, Много денег) v1.8.317 MOD APK

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Скачать Рейдовый менеджер : Raid Manager (Мод, Много денег) 143 Мб Ссылка 2 143 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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