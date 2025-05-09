Рейдовый менеджер : Raid Manager (Мод, Много денег) 1.8.317
Рейдовый менеджер : Raid Manager - это ролевая игра которая имеет трёхмерную графику и потрясающие эффекты. вы будете выступать здесь в качестве хорошего командира подразделения отважных воинов, коим предстоит отправится в поход в черные подземелья. В подземных катакомбах вы сможете найти много золота и нужных предметов, впрочем они отлично охраняются немыслимыми чудовищами. В ходе рейда игрок обязан станет совершенствовать собственных подшефных бойцов, а еще лечить их самочувствие, в то время как они будут бороться с противниками. Кроме сего командующий обязан станет наблюдать за неизменным усовершенствованием способностей и данных героев.
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.