Описание

Рейдовый менеджер : Raid Manager - это ролевая игра которая имеет трёхмерную графику и потрясающие эффекты. вы будете выступать здесь в качестве хорошего командира подразделения отважных воинов, коим предстоит отправится в поход в черные подземелья. В подземных катакомбах вы сможете найти много золота и нужных предметов, впрочем они отлично охраняются немыслимыми чудовищами. В ходе рейда игрок обязан станет совершенствовать собственных подшефных бойцов, а еще лечить их самочувствие, в то время как они будут бороться с противниками. Кроме сего командующий обязан станет наблюдать за неизменным усовершенствованием способностей и данных героев.