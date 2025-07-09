Описание

Project QT - это уникальная ролевая игра, которая привлекает внимание поклонников аниме и приключений. Она переносит игроков в параллельное измерение, где научная технология соседствует с миром аниме и фантастики.





Сюжет игры начинается с аварии, произошедшей в результате экспериментов с Черной дырой в Арктике. Эта авария открывает врата в другое измерение, из которых начинают появляться загадочные существа, известные как Девушки-монстры. Они представляют собой уникальных персонажей, существующих только в воображении человека, и их приход на Землю вызывает множество загадок и вызовов.





Игрокам предстоит исследовать это новое измерение, встречать и вступать в схватки с Девушками-монстрами, а также раскрывать тайны и загадки, связанные с происшедшей аварией. Продвигаясь в игре, игроки могут создавать команду из различных персонажей, развивать их навыки и взаимодействовать с увлекательными персонажами.