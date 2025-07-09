Project QT - это уникальная ролевая игра, которая привлекает внимание поклонников аниме и приключений. Она переносит игроков в параллельное измерение, где научная технология соседствует с миром аниме и фантастики.
Сюжет игры начинается с аварии, произошедшей в результате экспериментов с Черной дырой в Арктике. Эта авария открывает врата в другое измерение, из которых начинают появляться загадочные существа, известные как Девушки-монстры. Они представляют собой уникальных персонажей, существующих только в воображении человека, и их приход на Землю вызывает множество загадок и вызовов.
Игрокам предстоит исследовать это новое измерение, встречать и вступать в схватки с Девушками-монстрами, а также раскрывать тайны и загадки, связанные с происшедшей аварией. Продвигаясь в игре, игроки могут создавать команду из различных персонажей, развивать их навыки и взаимодействовать с увлекательными персонажами.
1. Меню битвы
2. Изменение HP на 1% / 50% / 100%
3. Автоматическая победа
4. Убить врага
5. Следующий ход
6. Навыки готовы
7. Измените каждый камень на цвет по выбору
8. Измените каждый камень на Блок выбора
Скачать Project QT (Мод, Unlocked) v27.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.