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Project QT (Мод, Unlocked)

Project QT (Мод, Unlocked) v27.0

63
30
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Версия:
27.0
Требования:
Android -
Разработчик:
Nutaku
Категория:
Симуляторы / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:04
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
137 634
Описание

Project QT - это уникальная ролевая игра, которая привлекает внимание поклонников аниме и приключений. Она переносит игроков в параллельное измерение, где научная технология соседствует с миром аниме и фантастики.


Сюжет игры начинается с аварии, произошедшей в результате экспериментов с Черной дырой в Арктике. Эта авария открывает врата в другое измерение, из которых начинают появляться загадочные существа, известные как Девушки-монстры. Они представляют собой уникальных персонажей, существующих только в воображении человека, и их приход на Землю вызывает множество загадок и вызовов.


Игрокам предстоит исследовать это новое измерение, встречать и вступать в схватки с Девушками-монстрами, а также раскрывать тайны и загадки, связанные с происшедшей аварией. Продвигаясь в игре, игроки могут создавать команду из различных персонажей, развивать их навыки и взаимодействовать с увлекательными персонажами.


Информация о модах

1. Меню битвы

2. Изменение HP на 1% / 50% / 100%

3. Автоматическая победа

4. Убить врага

5. Следующий ход 

6. Навыки готовы

7. Измените каждый камень на цвет по выбору

8. Измените каждый камень на Блок выбора

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Project QT (Мод, Unlocked)


Комментарии (17)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 27 августа 2024 19:16
STelepov, У нас не оригинал, могут быть проблемы с модом
0
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STelepov
STelepov 27 августа 2024 12:42
Здравствуйте, приложение отсюда не запускается, при этом оригинал спокойно запускается и работает
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 8 июня 2024 00:37
Karos, нет информации :(
0
Ответить
Karos
Karos 7 июня 2024 23:32
Lensifal, есть ли новости по обновлению версии до последней и моду на валюту
0
Ответить
Romashka
Romashka 26 марта 2024 03:45
Когда будет новая версия?
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 февраля 2024 00:40
overkill2516, надеемся и верим :(
+1
Ответить
overkill2516
overkill2516 14 февраля 2024 00:11
А когда сделают нормальный взлом?
+1
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overkill2516
overkill2516 18 декабря 2023 15:20
мод рабочий?
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 28 ноября 2023 00:52
Марк,
Извините за задержку
0
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Марк
Марк 27 ноября 2023 22:09
Почему моды выходят очень поздно? Почему у ориг игры версия 19.5 а у мода 19.0.625 !? Что это б#&*@!!
0
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