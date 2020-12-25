Booty Calls (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.158
Booty Calls - это уникальная комбинация развлечений, головоломок и виртуальных взаимодействий, предоставляющая игрокам возможность погрузиться в мир романтики и интриги. В этой игре вы будете встречать разнообразных персонажей, включая красивых девушек, и вам предстоит развивать с ними близкие отношения.
Booty Calls предлагает не только захватывающий игровой процесс, но и возможность научиться искусству общения и установления связей. Вы сможете выбирать диалогические варианты, которые будут влиять на развитие сюжета и отношений между персонажами. Каждая ваша решительность и умение завоевывать сердца персонажей приведут вас к новым уровням интимных отношений.
Игра также предоставляет множество сенсационных моментов и возможность создавать свои собственные истории любви. Это место, где вы можете наслаждаться интерактивными моментами, углубляя связи с персонажами и открывая новые грани их личности.
Информация о модах
- МЕНЮ МОД
- Бесплатный шоппинг
ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений
Скачать Booty Calls (Мод, Бесплатные покупки) 1.2.158 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство