Hustle Castle: Замок в Средневековье (Мод, АвтоРежим) 1.94.0
"Hustle Castle: Fantasy Kingdom" предлагает вам увлекательное путешествие в средневековый мир, где вы становитесь господином и хозяином своего собственного замка. Вам предстоит создать благополучную и счастливую жизнь для своего народа и защитить свои земли от иностранных сил, желающих принести тьму в ваше королевство.
Игра сочетает в себе элементы RPG и симулятора, предлагая вам управлять развитием вашего замка и заботиться о потребностях вашего народа. Начиная с маленького замка с несколькими жителями, вы будете расширять его, добавлять новые номера и профессии, чтобы обеспечить комфорт и процветание для всех.
Графика игры выполнена в 2D-стиле с плоским миром, что придает ей особый характер и образ. Цветовая палитра и стилизация напоминают смесь средневековой атмосферы и современной концепции образа. Особое внимание уделяется управлению ресурсами, включая продовольствие, ваши жители должны быть накормлены и удовлетворены. Вы также можете развивать навыки и профессии своих жителей, чтобы они могли лучше служить королевству. "Hustle Castle: Fantasy Kingdom" предоставляет вам уникальную возможность создать и управлять собственным средневековым королевством и принимать решения, которые повлияют на его судьбу. Станьте господином замка и приведите свое королевство к процветанию!
- МОД МЕНЮ
- режим бога
ЗАМЕТКА:
- Если вы не можете получить боевую награду, отправляйтесь в тренировочную комнату бойца и тренируйте своего бойца!
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