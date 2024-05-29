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Hustle Castle: Замок в Средневековье (Мод, АвтоРежим)

Hustle Castle: Замок в Средневековье (Мод, АвтоРежим) 1.94.0

27
17
Скачать (165 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
My.com B.V.
Версия:
1.94.0
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 165 Мб
id приложения:
com.my.hc.rpg.kingdom.simulator
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
27
Комментарии:
4
Просмотров:
35 532

"Hustle Castle: Fantasy Kingdom" предлагает вам увлекательное путешествие в средневековый мир, где вы становитесь господином и хозяином своего собственного замка. Вам предстоит создать благополучную и счастливую жизнь для своего народа и защитить свои земли от иностранных сил, желающих принести тьму в ваше королевство.


Игра сочетает в себе элементы RPG и симулятора, предлагая вам управлять развитием вашего замка и заботиться о потребностях вашего народа. Начиная с маленького замка с несколькими жителями, вы будете расширять его, добавлять новые номера и профессии, чтобы обеспечить комфорт и процветание для всех.


Графика игры выполнена в 2D-стиле с плоским миром, что придает ей особый характер и образ. Цветовая палитра и стилизация напоминают смесь средневековой атмосферы и современной концепции образа. Особое внимание уделяется управлению ресурсами, включая продовольствие, ваши жители должны быть накормлены и удовлетворены. Вы также можете развивать навыки и профессии своих жителей, чтобы они могли лучше служить королевству. "Hustle Castle: Fantasy Kingdom" предоставляет вам уникальную возможность создать и управлять собственным средневековым королевством и принимать решения, которые повлияют на его судьбу. Станьте господином замка и приведите свое королевство к процветанию!



Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • режим бога

ЗАМЕТКА:

  • Если вы не можете получить боевую награду, отправляйтесь в тренировочную комнату бойца и тренируйте своего бойца!



Скачать Hustle Castle: Замок в Средневековье (Мод, АвтоРежим) 1.94.0 взлом

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Скачать Hustle Castle: Замок в Средневековье (Мод, АвтоРежим)
165 Мб
Ссылка 2
165 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Hustle Castle: Замок в Средневековье (Мод, АвтоРежим)


Комментарии (4)
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Макс
Макс 17 марта 2023 07:20
Обрадовался, думал наконец мод нормальный, оказалось очередная чепуха.
+4
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Алексей
Алексей 24 января 2023 17:44
Беспонтовый мод...
+4
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DennisB
DennisB 29 ноября 2022 15:10
По сути мод лишь создаёт визуальный эффект победы, награду за такую победу не дают и она считается поражением.
+11
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Тамерлан Насуханов
Тамерлан Насуханов 27 августа 2022 23:18
мод не работает
+5
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