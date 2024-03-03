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Shironeko Project (Мод Меню)

Shironeko Project (Мод Меню) 5.5.0

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Версия:
5.5.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
COLOPL, Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
919

白猫プロジェクト" (проект Shironeko СП) - это захватывающая приключенческая ролевая игра, которая предлагает игрокам уникальное и увлекательное путешествие по фэнтезийному миру. Одной из основных особенностей игры является то, что мир в ней является бесшовным, что означает, что игроки могут свободно исследовать его, не сталкиваясь с загрузками и переходами между локациями. Это создает более погружающий игровой опыт и позволяет игрокам исследовать фэнтезийный мир "白猫проекта" в полной мере. Игра предлагает множество долгосрочных возможностей для развития персонажей и игрового процесса.


Это включает в себя различные виды боевых испытаний, сражения с монстрами и деятельность в многопользовательском режиме. Игроки могут наслаждаться игрой разными способами и всегда иметь новые вызовы для себя и своих друзей. Мир "白猫проекта" впечатляет своим разнообразием и фэнтезийным стилем. Игроки могут исследовать его изгибы и трещины, наслаждаясь красивым дизайном мира и встречая интересных персонажей. Множество локаций и заданий добавляют глубину игровому миру, предоставляя игрокам бесконечные возможности для исследования.


Скриншоты

Информация о модах

  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
 Теги темы: Много урона

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Скачать Shironeko Project (Мод Меню) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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