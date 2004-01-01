Описание

Готовы ли вы бросить вызов себе и проявить свое стратегическое мышление? Despot's Game позволяет вам взять на себя роль монарха вымышленной страны, где вы должны использовать политическую, экономическую, дипломатическую и военную тактику, чтобы привести свою нацию к успеху. Вам придется принимать трудные решения, имея дело с восстаниями, войнами и стихийными бедствиями. Можете ли вы подняться над проблемой?





Испытайте острые ощущения от того, чтобы быть лидером в динамичном мире, полном сюрпризов. В Despot's Game вы можете принимать важные решения, которые определят судьбу вашей нации и ее судьбу.