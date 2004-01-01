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Despot's Game (Мод, Unlocked)

Despot's Game (Мод, Unlocked) 1.11.0

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Версия:
1.11.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
tinyBuild
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 385 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19 196
Скриншоты
Описание

Готовы ли вы бросить вызов себе и проявить свое стратегическое мышление? Despot's Game позволяет вам взять на себя роль монарха вымышленной страны, где вы должны использовать политическую, экономическую, дипломатическую и военную тактику, чтобы привести свою нацию к успеху. Вам придется принимать трудные решения, имея дело с восстаниями, войнами и стихийными бедствиями. Можете ли вы подняться над проблемой?


Испытайте острые ощущения от того, чтобы быть лидером в динамичном мире, полном сюрпризов. В Despot's Game вы можете принимать важные решения, которые определят судьбу вашей нации и ее судьбу.


Информация о модах
Полная версия разблокирована
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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Despot's Game (Мод, Unlocked) v1.11.0 MOD APK

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Скачать Despot's Game (Мод, Unlocked) 385 Мб Ссылка 2 385 Мб

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