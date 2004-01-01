Версия:
1.11.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
tinyBuild
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 385 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19 196
Описание
Готовы ли вы бросить вызов себе и проявить свое стратегическое мышление? Despot's Game позволяет вам взять на себя роль монарха вымышленной страны, где вы должны использовать политическую, экономическую, дипломатическую и военную тактику, чтобы привести свою нацию к успеху. Вам придется принимать трудные решения, имея дело с восстаниями, войнами и стихийными бедствиями. Можете ли вы подняться над проблемой?
Испытайте острые ощущения от того, чтобы быть лидером в динамичном мире, полном сюрпризов. В Despot's Game вы можете принимать важные решения, которые определят судьбу вашей нации и ее судьбу.
Информация о модах
Полная версия разблокирована
Показать полностью
Скачать Despot's Game (Мод, Unlocked) v1.11.0 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer