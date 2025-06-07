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Командир Войны Насекомых (Мод, Unlocked)

Командир Войны Насекомых (Мод, Unlocked) 1.0

Сражайся за выживание: терраны против кибер-насекомых в пошаговой войне будущего
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Версия:
1.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
GoldenGod Games
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Вчера, 20:31
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
30
Скриншоты
Описание

Командир Войны Насекомых — это тактическая пошаговая стратегия, в которой ты управляешь армией терранов или кибер-насекомых в борьбе за контроль над планетой. Каждое решение важно: куда отправить танк, когда вызвать авиацию, кого пожертвовать ради победы. Кампании и одиночные схватки требуют расчёта, ловкости и стратегического мышления. Один ход — и вся война может измениться.


В распоряжении — уникальные фракции с разными юнитами: быстрые рои насекомых или высокотехнологичные силы людей. Используй пехоту, бронетехнику, авиацию и даже корабли, чтобы навязать врагу своё превосходство. Игра поддерживает до 7 игроков, включая ИИ, и предлагает кастомизацию боёв. Командир Войны Насекомых — проверь, кто здесь хищник, а кто добыча.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Командир Войны Насекомых (Мод, Unlocked) v1.0 MOD APK

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Скачать Командир Войны Насекомых (Мод, Unlocked) 128 Мб Ссылка 2 128 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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