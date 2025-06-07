Командир Войны Насекомых (Мод, Unlocked) 1.0
Сражайся за выживание: терраны против кибер-насекомых в пошаговой войне будущего
Командир Войны Насекомых — это тактическая пошаговая стратегия, в которой ты управляешь армией терранов или кибер-насекомых в борьбе за контроль над планетой. Каждое решение важно: куда отправить танк, когда вызвать авиацию, кого пожертвовать ради победы. Кампании и одиночные схватки требуют расчёта, ловкости и стратегического мышления. Один ход — и вся война может измениться.
В распоряжении — уникальные фракции с разными юнитами: быстрые рои насекомых или высокотехнологичные силы людей. Используй пехоту, бронетехнику, авиацию и даже корабли, чтобы навязать врагу своё превосходство. Игра поддерживает до 7 игроков, включая ИИ, и предлагает кастомизацию боёв. Командир Войны Насекомых — проверь, кто здесь хищник, а кто добыча.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.