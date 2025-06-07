Описание

Командир Войны Насекомых — это тактическая пошаговая стратегия, в которой ты управляешь армией терранов или кибер-насекомых в борьбе за контроль над планетой. Каждое решение важно: куда отправить танк, когда вызвать авиацию, кого пожертвовать ради победы. Кампании и одиночные схватки требуют расчёта, ловкости и стратегического мышления. Один ход — и вся война может измениться.





В распоряжении — уникальные фракции с разными юнитами: быстрые рои насекомых или высокотехнологичные силы людей. Используй пехоту, бронетехнику, авиацию и даже корабли, чтобы навязать врагу своё превосходство. Игра поддерживает до 7 игроков, включая ИИ, и предлагает кастомизацию боёв. Командир Войны Насекомых — проверь, кто здесь хищник, а кто добыча.