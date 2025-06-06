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Shotgun Duel (Мод, Много денег)

Shotgun Duel (Мод, Много денег) 1.0.5a

Русская рулетка на дробовиках — стреляй, блефуй и выживай в пошаговых дуэлях
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Версия:
1.0.5a
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tarsha Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 12:09
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

Shotgun Duel — это пошаговая PvP-игра с элементами русской рулетки, где ты каждый ход решаешь, направить ли дробовик на себя или на противника. В барабане перемешаны боевые и холостые патроны, и только внимательность к предыдущим выстрелам, удача и чутьё помогут выжить. Каждая партия длится минуты, но требует хладнокровия: выстрелить, применить способность или блефовать?


Многопользовательский режим, возможность кастомизации и стратегический геймплей делают игру по-настоящему азартной. Сражайся с соперниками со всего мира, прокачивай скины, открывай памятные трофеи за победы и совершенствуй свою интуицию. Кто окажется хитрее — ты или оппонент с палец на спуске?


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Shotgun Duel (Мод, Много денег) v1.0.5a MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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