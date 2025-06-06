Описание

Shotgun Duel — это пошаговая PvP-игра с элементами русской рулетки, где ты каждый ход решаешь, направить ли дробовик на себя или на противника. В барабане перемешаны боевые и холостые патроны, и только внимательность к предыдущим выстрелам, удача и чутьё помогут выжить. Каждая партия длится минуты, но требует хладнокровия: выстрелить, применить способность или блефовать?





Многопользовательский режим, возможность кастомизации и стратегический геймплей делают игру по-настоящему азартной. Сражайся с соперниками со всего мира, прокачивай скины, открывай памятные трофеи за победы и совершенствуй свою интуицию. Кто окажется хитрее — ты или оппонент с палец на спуске?