Shotgun Duel (Мод, Много денег) 1.0.5a
Русская рулетка на дробовиках — стреляй, блефуй и выживай в пошаговых дуэлях
Shotgun Duel — это пошаговая PvP-игра с элементами русской рулетки, где ты каждый ход решаешь, направить ли дробовик на себя или на противника. В барабане перемешаны боевые и холостые патроны, и только внимательность к предыдущим выстрелам, удача и чутьё помогут выжить. Каждая партия длится минуты, но требует хладнокровия: выстрелить, применить способность или блефовать?
Многопользовательский режим, возможность кастомизации и стратегический геймплей делают игру по-настоящему азартной. Сражайся с соперниками со всего мира, прокачивай скины, открывай памятные трофеи за победы и совершенствуй свою интуицию. Кто окажется хитрее — ты или оппонент с палец на спуске?
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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