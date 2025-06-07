Описание

Labyrinth: The War on Terror — это глубокая стратегическая настольная игра с карточной механикой, где ты берёшь на себя роль США в противостоянии с исламским экстремизмом. Построенная на реальных событиях, она охватывает мировые конфликты, политические кризисы и идеологические войны. Каждое действие — от вторжения до дипломатии — может изменить баланс сил. Удержи поддержку союзников, разрушай ячейки и продвигай реформы — или столкнись с новой волной радикализма.





Сотни уникальных событий и асимметричная механика делают каждую партию уникальной. Игровой процесс сочетает простые правила с поразительной глубиной: ты анализируешь карту, играешь ключевые события, просчитываешь риски и оцениваешь последствия каждого шага. «Лабиринт» — не просто стратегия, это симулятор сложных решений, с которыми сталкиваются мировые лидеры. Испытай себя — и напиши свою версию глобальной истории.