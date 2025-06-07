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Labyrinth: The War on Terror (Мод, Unlocked)

Labyrinth: The War on Terror (Мод, Unlocked) 1.0.2

Политика, террор и стратегия: возглавь борьбу в глобальном конфликте XXI века
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Playdek, Inc.
Категория:
Настольные / Платные
Обновлено:
Сегодня, 15:01
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Labyrinth: The War on Terror — это глубокая стратегическая настольная игра с карточной механикой, где ты берёшь на себя роль США в противостоянии с исламским экстремизмом. Построенная на реальных событиях, она охватывает мировые конфликты, политические кризисы и идеологические войны. Каждое действие — от вторжения до дипломатии — может изменить баланс сил. Удержи поддержку союзников, разрушай ячейки и продвигай реформы — или столкнись с новой волной радикализма.


Сотни уникальных событий и асимметричная механика делают каждую партию уникальной. Игровой процесс сочетает простые правила с поразительной глубиной: ты анализируешь карту, играешь ключевые события, просчитываешь риски и оцениваешь последствия каждого шага. «Лабиринт» — не просто стратегия, это симулятор сложных решений, с которыми сталкиваются мировые лидеры. Испытай себя — и напиши свою версию глобальной истории.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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