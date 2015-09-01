Описание

Through the Ages - Интересная настольная игра. В этой игре вашей задачей будет развитие собственного племени, начинайте с самых низов, буквально с кучки рабочих которые у вас есть. Постепенно расширяйте фермы, шахты, открывайте новые технические возможности. Приведите свою цивилизацию к величию над другими народами.





Вы сможете построить могущественную цивилизацию на сотнях представленных карт.

Исследуйте совершенно разные пути к победе в этой игре.

Научитесь правильно, а главное с умом управлять ресурсами.

Кроме того, вы сможете сражаться с друзьями на одном устройстве или через Интернет.

Игра переделана из легендарной настольной игры в цифровой формат.