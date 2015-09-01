Версия:
2.19.1058
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CGE digital
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 012
Описание
Through the Ages - Интересная настольная игра. В этой игре вашей задачей будет развитие собственного племени, начинайте с самых низов, буквально с кучки рабочих которые у вас есть. Постепенно расширяйте фермы, шахты, открывайте новые технические возможности. Приведите свою цивилизацию к величию над другими народами.
Вы сможете построить могущественную цивилизацию на сотнях представленных карт.
Исследуйте совершенно разные пути к победе в этой игре.
Научитесь правильно, а главное с умом управлять ресурсами.
Кроме того, вы сможете сражаться с друзьями на одном устройстве или через Интернет.
Игра переделана из легендарной настольной игры в цифровой формат.
Информация о модах
- Эта игра может испытать полную версию
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