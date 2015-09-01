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Through the Ages

Through the Ages 2.19.1058

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Версия:
2.19.1058
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CGE digital
Категория:
Настольные / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 012
Скриншоты
Описание

Through the Ages - Интересная настольная игра. В этой игре вашей задачей будет развитие собственного племени, начинайте с самых низов, буквально с кучки рабочих которые у вас есть. Постепенно расширяйте фермы, шахты, открывайте новые технические возможности. Приведите свою цивилизацию к величию над другими народами.


Вы сможете построить могущественную цивилизацию на сотнях представленных карт.

Исследуйте совершенно разные пути к победе в этой игре.

Научитесь правильно, а главное с умом управлять ресурсами.

Кроме того, вы сможете сражаться с друзьями на одном устройстве или через Интернет.

Игра переделана из легендарной настольной игры в цифровой формат.


Информация о модах
  • Эта игра может испытать полную версию
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 Теги темы: Логические, Экономические

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Скачать Through the Ages 127 Мб Ссылка 2 127 Мб

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