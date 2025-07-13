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Carcassonne: Tiles & Tactics (Полная версия)

Carcassonne: Tiles & Tactics (Полная версия) v1.11

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Версия:
1.11
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Twin Sails Interactive
Категория:
Настольные / Платные
Обновлено:
Сегодня, 00:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
443
Описание

Отмеченная множеством наград игра Carcassonne на основе плиток была недавно обновлена совершенно новыми, эксклюзивными 3D-элементами. Чтобы управлять своим регионом и набирать очки, игроки должны стратегически использовать своих последователей meeple, когда они рисуют и устанавливают плитки для строительства средневекового мегаполиса.


К игре было добавлено шесть дополнений, которые позволяют игрокам изменять свою стратегию и улучшать игровой опыт. Эти дополнения предоставляют новые игровые возможности, позволяя настраивать свою местность и добавлять украшения, что открывает новые тактические и стратегические перспективы.


Погрузитесь в мир средневекового строительства и управления регионом в этой увлекательной игре на основе плиток. С новыми 3D-элементами и дополнениями игра становится еще более захватывающей, предлагая множество вариантов развития стратегии и увлекательных игровых моментов для всех любителей настольных игр.


Информация о модах

Полная Игра

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 Теги темы: Платные

Скачать Carcassonne: Tiles & Tactics (Полная версия) v1.11 MOD APK

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Скачать Carcassonne: Tiles & Tactics (Полная версия) 91 Мб Ссылка 2 91 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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