Carcassonne: Tiles & Tactics (Полная версия) v1.11
Отмеченная множеством наград игра Carcassonne на основе плиток была недавно обновлена совершенно новыми, эксклюзивными 3D-элементами. Чтобы управлять своим регионом и набирать очки, игроки должны стратегически использовать своих последователей meeple, когда они рисуют и устанавливают плитки для строительства средневекового мегаполиса.
К игре было добавлено шесть дополнений, которые позволяют игрокам изменять свою стратегию и улучшать игровой опыт. Эти дополнения предоставляют новые игровые возможности, позволяя настраивать свою местность и добавлять украшения, что открывает новые тактические и стратегические перспективы.
Погрузитесь в мир средневекового строительства и управления регионом в этой увлекательной игре на основе плиток. С новыми 3D-элементами и дополнениями игра становится еще более захватывающей, предлагая множество вариантов развития стратегии и увлекательных игровых моментов для всех любителей настольных игр.
Полная Игра
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