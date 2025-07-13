Описание

Отмеченная множеством наград игра Carcassonne на основе плиток была недавно обновлена совершенно новыми, эксклюзивными 3D-элементами. Чтобы управлять своим регионом и набирать очки, игроки должны стратегически использовать своих последователей meeple, когда они рисуют и устанавливают плитки для строительства средневекового мегаполиса.





К игре было добавлено шесть дополнений, которые позволяют игрокам изменять свою стратегию и улучшать игровой опыт. Эти дополнения предоставляют новые игровые возможности, позволяя настраивать свою местность и добавлять украшения, что открывает новые тактические и стратегические перспективы.





Погрузитесь в мир средневекового строительства и управления регионом в этой увлекательной игре на основе плиток. С новыми 3D-элементами и дополнениями игра становится еще более захватывающей, предлагая множество вариантов развития стратегии и увлекательных игровых моментов для всех любителей настольных игр.