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Munchkin (Полная версия)

Munchkin (Полная версия) 1.7.0

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Версия:
1.7.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Dire Wolf Digital
Категория:
Карточные / Платные
Обновлено:
Вчера, 23:47
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 345 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 036
Скриншоты
Описание

Манчкин - в его цифровой версии переносит всю радость и безумие оригинальной настольной игры в удобный цифровой формат. Эта игра известна своими шуточными элементами и легкомысленным подходом к классическим ролевым приключениям, где игроки сражаются с монстрами, собирают сокровища и предательски подставляют друг друга ради победы.


Кроссплатформенность игры означает, что друзья могут собираться вместе независимо от устройства, на котором они играют, обеспечивая легкий доступ и постоянное веселье. Игрокам предстоит использовать различные стратегии и хитрости, чтобы преодолеть препятствия и достичь своих целей.


"Манчкин" в цифровой версии предлагает богатый выбор карточных комбинаций и сценариев, которые держат игроков в напряжении и заставляют постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям игры. Это идеальная игра для тех, кто ищет смех, социальное взаимодействие и непредсказуемые повороты событий в каждой игровой сессии.


Информация о модах

Полная игра 


- нужно отключить интернет 

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Скачать Munchkin (Полная версия) v1.7.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Munchkin (Полная версия)


Комментарии (1)
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Денис
Денис 27 ноября 2023 07:43
Даже не запустилась
-1
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