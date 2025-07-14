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Cultist Simulator (Встроенный кэш)

Cultist Simulator (Встроенный кэш) v3.6.3

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Версия:
3.6.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Playdigious
Категория:
Карточные / Платные
Обновлено:
Вчера, 22:14
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 348 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 566
Описание

Playdigious известен своими качественными продуктами, которые предлагают игрокам уникальный опыт, отличающийся от современных тенденций. Их последний проект, Cultist Simulator, представляет собой захватывающую игру-карту, где игроки не сражаются, а учатся. В отличие от других игр, где герои спасают мир, основная цель в этой игре - раскрыть самую могущественную магию.


Cultist Simulator предлагает игрокам глубокий и интеллектуальный опыт, где они должны медленно собирать информацию и преодолевать различные препятствия, чтобы достичь своей цели. В этом процессе игроки сталкиваются с историями обычных людей, решают загадки и рискуют своей жизнью, исследуя мир магии и тайн.


С Cultist Simulator Playdigious создал нечто уникальное - игру, которая предлагает глубокий исследовательский опыт, а не просто развлечение. Секреты и ужасы, скрытые в этом мире, делают его не менее захватывающим, чем другие продукты в жанре ужасов, предлагаемые сегодня.


Информация о модах

Открыты все платные дополнения.

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 Теги темы: Встроенный кэш, Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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