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Trials of Dice

Trials of Dice 1.0.0

Бросай кости, отбивайся от волн и строй город прямо по ходу партии
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TRALA LAB PTE. LTD.
Категория:
Игры / Настольные
Обновлено:
Сегодня, 16:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 167 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Trials of Dice — это настольный roguelike с пошаговым боем и элементами стратегии. Каждые пять минут ты бросаешь кости, двигаешься по клеткам, получаешь ресурсы и сражаешься с врагами. Каждая остановка на поле — шанс или ловушка: то усиление, то новая волна. Чтобы выжить, нужно не просто драться, а думать на несколько шагов вперёд.


Параллельно ты строишь собственный город — покупаешь клетки, возводишь здания и получаешь от них бонусы. После каждой битвы открываются способности, и ты сам решаешь, как развивать персонажа: сделать упор на урон, защиту или экономику. Играется быстро, но с запасом глубины. Есть офлайн-режим, внутриигровой прогресс и постоянный выбор. В Trials of Dice важно не только, что выпало, но и что ты с этим сделаешь.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Trials of Dice 167 Мб Ссылка 2 167 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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