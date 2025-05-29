Описание

Trials of Dice — это настольный roguelike с пошаговым боем и элементами стратегии. Каждые пять минут ты бросаешь кости, двигаешься по клеткам, получаешь ресурсы и сражаешься с врагами. Каждая остановка на поле — шанс или ловушка: то усиление, то новая волна. Чтобы выжить, нужно не просто драться, а думать на несколько шагов вперёд.





Параллельно ты строишь собственный город — покупаешь клетки, возводишь здания и получаешь от них бонусы. После каждой битвы открываются способности, и ты сам решаешь, как развивать персонажа: сделать упор на урон, защиту или экономику. Играется быстро, но с запасом глубины. Есть офлайн-режим, внутриигровой прогресс и постоянный выбор. В Trials of Dice важно не только, что выпало, но и что ты с этим сделаешь.