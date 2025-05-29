Trials of Dice 1.0.0
Бросай кости, отбивайся от волн и строй город прямо по ходу партии
Trials of Dice — это настольный roguelike с пошаговым боем и элементами стратегии. Каждые пять минут ты бросаешь кости, двигаешься по клеткам, получаешь ресурсы и сражаешься с врагами. Каждая остановка на поле — шанс или ловушка: то усиление, то новая волна. Чтобы выжить, нужно не просто драться, а думать на несколько шагов вперёд.
Параллельно ты строишь собственный город — покупаешь клетки, возводишь здания и получаешь от них бонусы. После каждой битвы открываются способности, и ты сам решаешь, как развивать персонажа: сделать упор на урон, защиту или экономику. Играется быстро, но с запасом глубины. Есть офлайн-режим, внутриигровой прогресс и постоянный выбор. В Trials of Dice важно не только, что выпало, но и что ты с этим сделаешь.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.