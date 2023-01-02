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101 Okey (Мод, Много денег)

101 Okey (Мод, Много денег) 1.73.0

Испытайте мощную стратегическую схватку на плиточной доске: тактика и азарт
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Версия:
1.73.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ahoy Games
Категория:
Игры / Настольные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

В игре 101 Okey вас ждет захватывающее интеллектуальное противостояние на плиточной шахматной доске, где стратегия и тактика определяют исход каждой битвы. Миллионы игроков со всего мира объединяются, чтобы участвовать в уникальном формате ставок, где каждая партия может принести владение ценными объектами недвижимости. 


Присоединение к игре максимально простое: запустите систему для организации полной доски участников и начинайте переворачивать кирпичи одного цвета и номера, создавая последовательности для удаления групп из трех плиток. Откройте для себя мир интеллектуальных баталий и проверьте свою смекалку, где каждое ваше решение становится шагом к победе!


Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать 101 Okey (Мод, Много денег) v1.73.0 MOD APK

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Скачать 101 Okey (Мод, Много денег) 76 Мб Ссылка 2 76 Мб

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