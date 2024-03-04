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Plinko Party: Coin Raid Master (Мод, Бесплатные покупки)

Plinko Party: Coin Raid Master (Мод, Бесплатные покупки) 0.9.7

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PIXIO
Версия:
0.9.7
Категория:
Игры / Настольные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
id приложения:
com.pixio.gp.plinko.party
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
70

Coin Kitty приглашает игроков в удивительный мир мистики, где они могут строить свои собственные волшебные миры и грабить других ради богатства и славы. В этой захватывающей игре вы исследуете волшебную среду и собираете монеты, чтобы строить замки и оборонительные сооружения.


Пользуйтесь неограниченной творческой палитрой для настройки архитектуры и декора вашего королевства. Совершайте рейды на домены соперников, чтобы украсть ресурсы и сокровища, и обменивайтесь карточками с милыми домашними животными.


Игра предлагает социальные соревнования, ежедневные мероприятия и бесконечные занятия по индивидуальному строительству, создавая интерактивное повседневное веселье и озорство для игроков. Готовы ли вы принять вызов и построить свое волшебное королевство вместе с Coin Kitty?


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Бесплатная покупка в приложении
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Plinko Party: Coin Raid Master (Мод, Бесплатные покупки) 0.9.7 взлом

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Скачать Plinko Party: Coin Raid Master (Мод, Бесплатные покупки) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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