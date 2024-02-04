Merge Camp - это увлекательная игра, которая позволит вам отдохнуть на тропическом острове, наслаждаясь спокойствием и очарованием этого райского места. Здесь вы окунетесь в мир Merge, где главное - объединение одинаковых предметов, чтобы создавать что-то новое.





На острове живут очаровательные друзья-животные, которые ждут вас, чтобы помочь им сделать их жизнь счастливее. Ваша задача - объединять фрукты, ракушки, деревья и многое другое, чтобы удовлетворить запросы островитян и зарабатывать монеты.





Игра предлагает вам сотни прекрасных уровней, разбросанных по идиллическим пляжам и лесам острова. Стратегически мыслите, чтобы успешно проходить уровни и совершенствовать свои навыки Merge.