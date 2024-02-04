Merge Camp (Мод меню) 1.12.91
Объединяйте предметы и создавайте что-то новое
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
HIGHSCORE GAMES
Версия:
1.12.91
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
291
Merge Camp - это увлекательная игра, которая позволит вам отдохнуть на тропическом острове, наслаждаясь спокойствием и очарованием этого райского места. Здесь вы окунетесь в мир Merge, где главное - объединение одинаковых предметов, чтобы создавать что-то новое.
На острове живут очаровательные друзья-животные, которые ждут вас, чтобы помочь им сделать их жизнь счастливее. Ваша задача - объединять фрукты, ракушки, деревья и многое другое, чтобы удовлетворить запросы островитян и зарабатывать монеты.
Игра предлагает вам сотни прекрасных уровней, разбросанных по идиллическим пляжам и лесам острова. Стратегически мыслите, чтобы успешно проходить уровни и совершенствовать свои навыки Merge.
Информация о модах
- МЕНЮ МОДОВ
- Множитель опыта
- Неограниченное количество монет
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Неограниченное предварительное золото
- Неограниченное количество предварительных заявок
Скачать Merge Camp (Мод меню) 1.12.91 взлом
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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