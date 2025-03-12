Описание

Погрузитесь в мир теплоты и творчества с Quilts and Cats of Calico — уютной настольной игрой, в которой вам предстоит сшить красивое одеяло из лоскутов. Соединяйте цвета и узоры, получайте очки, а также нашивайте пуговицы, чтобы привлечь милых котиков на ваше одеяло.





Игра основана на популярной настольной игре «Котики» и предлагает знакомый, но обновлённый игровой опыт. Вы сможете играть как в одиночном режиме против ИИ на различных уровнях сложности, так и в кроссплатформенной сетевой игре с друзьями или случайными игроками. Помимо классических сценариев, для поклонников «Котиков» приготовлены новые правила и игровые механики, которые добавят свежести в ваш творческий процесс.





Откройте для себя мир узоров, приятных цветов и весёлых котиков — станьте мастером своего уютного одеяла в Quilts and Cats of Calico!