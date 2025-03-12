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Quilts and Cats of Calico (Мод, Unlocked)

Quilts and Cats of Calico (Мод, Unlocked) 1.0.215

Создайте уютное одеяло и привлечьте милых котиков с Quilts and Cats of Calico
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Версия:
1.0.215
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Monster Couch sp. z o.o.
Категория:
Игры / Настольные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 717 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир теплоты и творчества с Quilts and Cats of Calico — уютной настольной игрой, в которой вам предстоит сшить красивое одеяло из лоскутов. Соединяйте цвета и узоры, получайте очки, а также нашивайте пуговицы, чтобы привлечь милых котиков на ваше одеяло.


Игра основана на популярной настольной игре «Котики» и предлагает знакомый, но обновлённый игровой опыт. Вы сможете играть как в одиночном режиме против ИИ на различных уровнях сложности, так и в кроссплатформенной сетевой игре с друзьями или случайными игроками. Помимо классических сценариев, для поклонников «Котиков» приготовлены новые правила и игровые механики, которые добавят свежести в ваш творческий процесс.


Откройте для себя мир узоров, приятных цветов и весёлых котиков — станьте мастером своего уютного одеяла в Quilts and Cats of Calico!


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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Quilts and Cats of Calico (Мод, Unlocked) 717 Мб Ссылка 2 717 Мб

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