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Ludo Club - Fun Dice Game (Мод Меню)

Ludo Club - Fun Dice Game (Мод Меню) 2.5.49

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Версия:
2.5.49
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Moonfrog
Категория:
Игры / Настольные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21
Скриншоты
Описание

Ludo Club — это онлайн-игра, позволяющая наслаждаться классической настольной игрой Ludo с друзьями и игроками со всего мира! Присоединяйтесь к увлекательным многопользовательским партиям, в которых вам предстоит использовать стратегию и удачу, чтобы перемещать фишки по доске, сражаясь за звание Короля Лудо.


Выберите красную, желтую, зеленую или синюю фишку и бросьте кости, чтобы продвинуться по игровому полю. Используйте свои лучшие стратегические ходы, соревнуясь с другими игроками за топовые места на таблице лидеров. Соберите специальные кости, поднимитесь по лестнице и станьте настоящей звездой Ludo! Это веселое и захватывающее развлечение для всех, кто хочет провести время в компании друзей, наслаждаясь классической игрой в новом формате.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченное количество монет

Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Ludo Club - Fun Dice Game (Мод Меню) v2.5.49 MOD APK

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Скачать Ludo Club - Fun Dice Game (Мод Меню) 117 Мб Ссылка 2 117 Мб

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