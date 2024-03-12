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Ticket to Ride (Мод, Unlocked)

Ticket to Ride 1.8.0

Unlocked
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Версия:
1.8.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Marmalade Game Studio
Категория:
Игры / Настольные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
754
Скриншоты
Описание

Ticket to Ride – это увлекательная цифровая адаптация популярной настольной игры, идеально подходящая для фанатов железнодорожных приключений и истории железных дорог. Игра переносит игроков в захватывающую эпоху развития железнодорожного транспорта, когда паровозы были новшеством, а компании только начинали осваивать дальние перевозки грузов и пассажиров.


В "Ticket to Ride" игроки могут попробовать себя в различных игровых режимах. От одиночной игры, где конкуренция с виртуальными оппонентами ставит на испытание ваш стратегический ум, до асинхронного мультиплеера, позволяющего соревноваться с реальными игроками из разных уголков мира.


Игра предлагает разнообразие карт и стратегий, где каждый ход требует тщательного планирования и принятия решений. Цель игры – построить самую эффективную железнодорожную сеть, соединяя города и маршруты для достижения заданных целей.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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