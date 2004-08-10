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Little Nightmares (Полная версия)

Little Nightmares (Полная версия) 141

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Версия:
141
Требования:
Android 9
Разработчик:
Playdigious
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 979
Скриншоты
Описание

Перенос Little Nightmares на мобильные платформы представляет собой великолепное дополнение к миру приключенческих игр. Эта игра сочетает в себе увлекательные похождения с множеством пугающих моментов, погружая игроков в странный, мрачный, но невероятно притягательный мир, полный опасностей и загадок.


Игрокам предстоит помочь главной героине выбраться из этого тревожного места, используя ловкость, точность и способность быстро адаптироваться к новым условиям. Каждая локация в "Little Nightmares" является уникальной и запоминающейся, благодаря наличию разнообразных ловушек, головоломок и тайн.


Одним из ключевых преимуществ игры является её красивая графика, которая детально передает атмосферу мира "Little Nightmares". Большая продолжительность игры обещает множество часов захватывающего и напряженного геймплея, а элементы саспенса добавляют игре еще большей динамики и эмоциональной глубины.


Информация о модах

полная платная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Little Nightmares (Полная версия) v141 MOD APK

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Скачать Little Nightmares (Полная версия) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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Старые версии Little Nightmares
Version 1.0


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Отзывы о Little Nightmares (Полная версия)


Комментарии (2)
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Егор
Егор 23 декабря 2023 02:07
Не устанавливается poco x3 pro
0
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Юрий
Юрий 20 декабря 2023 14:02
Не устанавливается, хонор 20 про
+1
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