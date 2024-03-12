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MONOPOLY GO! (Мод, Много денег)

MONOPOLY GO! (Мод, Много денег) 1.23.7

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Scopely
Версия:
1.23.7
Категория:
Игры / Настольные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 176 Мб
id приложения:
com.scopely.monopolygo
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
958

MONOPOLY GO! - представляет собой инновационную и захватывающую интерпретацию знаменитой классической настольной игры Monopoly. Эта версия игры приносит всю веселость и стратегию оригинальной Monopoly в цифровой мир с рядом новых и увлекательных особенностей.


Одним из ключевых моментов "MONOPOLY GO!" является её впечатляющая графика, которая оживляет классическую игру новыми и яркими цветами. Все элементы игры отличаются высоким качеством и визуальной привлекательностью, что делает процесс игры еще более зрелищным и увлекательным.


Игра поддерживает многопользовательский режим, позволяя игрокам соревноваться как с друзьями и близкими, так и со случайно подобранными оппонентами со всего мира. Это добавляет игре элемент неожиданности и новизны, ведь каждая партия уникальна своими соперниками и стратегиями.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные деньги/кости

 Теги темы: Много денег

Скачать MONOPOLY GO! (Мод, Много денег) 1.23.7 взлом

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Скачать MONOPOLY GO! (Мод, Много денег)
176 Мб
Ссылка 2
176 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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