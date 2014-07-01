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РИСК: Мировое господство (Мод, Неограниченные токены)

РИСК: Мировое господство (Мод, Неограниченные токены) 3.18.1

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Версия:
3.18.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SMG Studio
Категория:
Игры / Настольные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 715
Скриншоты
Описание

Стратегия - всегда любимый жанр. Более того, если в этой игре говорится о макровойнах, например о мировой войне, то глобальная война привлекает все больше внимания многих людей. РИСК: Глобальное господство также относится к одной из крупнейших битв в истории человечества. Там вы станете одним из определяющих факторов будущего человечества. Война будет происходить с множеством разных сил, конкурирующих за территорию. Неужели в мире два мира стали беспорядком из-за затянувшейся битвы? Все это на вашем телефоне. 


RISK: Global Domination - известная стратегическая игра, которую скачали в Google Play более 5 миллионов раз. Хорошие комментарии об этом - это гораздо больше, чем все упоминания о творческой игре и конкурентоспособности, которые он предлагает игрокам. Вас ждут приключения по всему миру, чтобы участвовать в напряженных битвах. В игре будет упоминаться множество различных карт, каждая карта будет представлять наложенный игровой режим. Конечно, каждый игровой режим будет иметь предысторию вместе с различными достижениями, которые нужно выиграть. В целом, игроки высоко ценят разнообразие игр.



Информация о модах
  • Неограниченные токены
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Скачать РИСК: Мировое господство (Мод, Неограниченные токены) v3.18.1 MOD APK

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Скачать РИСК: Мировое господство (Мод, Неограниченные токены) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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