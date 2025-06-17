Ludo King™ (Мод, Легкие победы) 9.5.0.354
Наслаждайтесь классической настольной игрой Людо Кинг, где у вас будет возможность наслаждаться этой удивительной игрой с друзьями, онлайн-геймерами и даже самостоятельно. Выберите свою сторону и позвольте своему внутреннему ребенку погрузиться в детские игры, которые вам всегда нравились. Узнайте больше об этой удивительной игре от Gametion Technologies Pvt Ltd с нашими отзывами. В игре представлена традиционная настольная игра Людо Кинг, где вы можете наслаждаться с тремя другими игроками в захватывающем матче. Подберите свои стороны, которые отмечены уникальными цветами, и пусть игра начинается.
Бросьте кости и в надежде получить шесть, так что вы можете начать мобилизацию вашей шахматной фигуры. Каждый раз, когда вы получили шесть, Вы также можете продолжать бросать еще один поворот. И когда вы достигнете своей цели, вы можете начать с того, что все шахматные фигуры достигли финишной черты, чтобы выиграть игру. Кроме того, с Ludo King, геймеры также будут иметь доступ ко многим захватывающим настольным играм, которые вы можете наслаждаться со своими группами друзей. Испытайте удовольствие от классических настольных игр прямо на ваших мобильных устройствах.
-МОД МЕНЮ
- Токен 999
- Уровень 999
– Нет РЕКЛАМЫ
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.