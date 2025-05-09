Описание

Caverna — это настольная стратегия с пошаговой механикой, где ты возглавляешь племя гномов, поселившихся в пещере. Каждое решение имеет значение: что построить, куда отправить рабочих, как развивать поселение. Внутри — копай тоннели, добывай руду, строй комнаты и кузницы. Снаружи — разводи животных, собирай ресурсы, защищай границы.





Игровой процесс держит баланс между расширением инфраструктуры и добычей, между тактикой и долгосрочным планированием. Ты сам формируешь путь развития своего клана: уйти в ремесло, в экспансию или в скотоводство. Вариативность, глубокая стратегия и отсутствие случайности делают Caverna идеальным выбором для поклонников вдумчивых настольных игр.