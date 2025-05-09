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Caverna (Полная версия)

Caverna (Полная версия) 5

Построй подземное поселение гномов и преврати пещеру в процветающую крепость
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Версия:
5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
DIGIDICED
Категория:
Игры / Настольные
Обновлено:
Сегодня, 14:21
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 211 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Caverna — это настольная стратегия с пошаговой механикой, где ты возглавляешь племя гномов, поселившихся в пещере. Каждое решение имеет значение: что построить, куда отправить рабочих, как развивать поселение. Внутри — копай тоннели, добывай руду, строй комнаты и кузницы. Снаружи — разводи животных, собирай ресурсы, защищай границы.


Игровой процесс держит баланс между расширением инфраструктуры и добычей, между тактикой и долгосрочным планированием. Ты сам формируешь путь развития своего клана: уйти в ремесло, в экспансию или в скотоводство. Вариативность, глубокая стратегия и отсутствие случайности делают Caverna идеальным выбором для поклонников вдумчивых настольных игр.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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