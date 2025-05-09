Caverna (Полная версия) 5
Построй подземное поселение гномов и преврати пещеру в процветающую крепость
Caverna — это настольная стратегия с пошаговой механикой, где ты возглавляешь племя гномов, поселившихся в пещере. Каждое решение имеет значение: что построить, куда отправить рабочих, как развивать поселение. Внутри — копай тоннели, добывай руду, строй комнаты и кузницы. Снаружи — разводи животных, собирай ресурсы, защищай границы.
Игровой процесс держит баланс между расширением инфраструктуры и добычей, между тактикой и долгосрочным планированием. Ты сам формируешь путь развития своего клана: уйти в ремесло, в экспансию или в скотоводство. Вариативность, глубокая стратегия и отсутствие случайности делают Caverna идеальным выбором для поклонников вдумчивых настольных игр.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.