A Monster's Expedition (Мод, Unlocked) 1.2.1
Катай бревна, строй мосты и исследуй сотни островов с монстром-туристом
A Monster’s Expedition — это медитативная головоломка с видом сверху, где ты играешь за вежливого монстра, исследующего мир людей. Каждые пять минут ты сваливаешь дерево, продумываешь направление падения и используешь бревно как мост, чтобы перебраться на соседний остров. Нет таймеров, нет наказаний — можно двигаться в своём темпе и блуждать, если застрял.
Мир состоит из сотен островов, связанных системой продуманных головоломок. Некоторые пути ведут к музеям человеческих артефактов с забавными описаниями, другие — к новым открытиям и способам перемещения. Прогресс нелинейный: если застрял — иди в другую сторону. Игра работает офлайн, управление интуитивное, а визуальный стиль — тёплый и спокойный. В A Monster’s Expedition приятно не спешить и просто быть.
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