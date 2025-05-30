Описание

A Monster’s Expedition — это медитативная головоломка с видом сверху, где ты играешь за вежливого монстра, исследующего мир людей. Каждые пять минут ты сваливаешь дерево, продумываешь направление падения и используешь бревно как мост, чтобы перебраться на соседний остров. Нет таймеров, нет наказаний — можно двигаться в своём темпе и блуждать, если застрял.





Мир состоит из сотен островов, связанных системой продуманных головоломок. Некоторые пути ведут к музеям человеческих артефактов с забавными описаниями, другие — к новым открытиям и способам перемещения. Прогресс нелинейный: если застрял — иди в другую сторону. Игра работает офлайн, управление интуитивное, а визуальный стиль — тёплый и спокойный. В A Monster’s Expedition приятно не спешить и просто быть.