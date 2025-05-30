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A Monster's Expedition (Мод, Unlocked)

A Monster's Expedition (Мод, Unlocked) 1.2.1

Катай бревна, строй мосты и исследуй сотни островов с монстром-туристом
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Версия:
1.2.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Draknek
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Сегодня, 00:55
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 471 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

A Monster’s Expedition — это медитативная головоломка с видом сверху, где ты играешь за вежливого монстра, исследующего мир людей. Каждые пять минут ты сваливаешь дерево, продумываешь направление падения и используешь бревно как мост, чтобы перебраться на соседний остров. Нет таймеров, нет наказаний — можно двигаться в своём темпе и блуждать, если застрял.


Мир состоит из сотен островов, связанных системой продуманных головоломок. Некоторые пути ведут к музеям человеческих артефактов с забавными описаниями, другие — к новым открытиям и способам перемещения. Прогресс нелинейный: если застрял — иди в другую сторону. Игра работает офлайн, управление интуитивное, а визуальный стиль — тёплый и спокойный. В A Monster’s Expedition приятно не спешить и просто быть.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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