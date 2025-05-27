Описание

Car Jam 3D: Parking Fever — это красочная головоломка с механикой рисования путей, где ты управляешь хаосом на парковке. В каждой партии ты соединяешь пассажиров с машинами нужного цвета, планируя маршруты и избегая столкновений. Всё просто: кто первым пришёл — тот и должен первым выехать. Уровни становятся всё сложнее, и тебе придётся подумать, прежде чем рисовать линии.





Играй с нарастающей сложностью, открывай новые типы машин и схемы движения. Каждая победа — это шаг к полной разгрузке парковки. Уровни короткие, проходят быстро, отлично подходят для игры в пути или на перерыве. Поставь цель — и проверь, насколько точно ты можешь управлять порядком в этом парковочном безумии.