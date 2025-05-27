Car Jam 3D : Parking Fever (Мод меню) 4.0
Направляй пассажиров к нужным авто без аварий — проверь свою логику
Car Jam 3D: Parking Fever — это красочная головоломка с механикой рисования путей, где ты управляешь хаосом на парковке. В каждой партии ты соединяешь пассажиров с машинами нужного цвета, планируя маршруты и избегая столкновений. Всё просто: кто первым пришёл — тот и должен первым выехать. Уровни становятся всё сложнее, и тебе придётся подумать, прежде чем рисовать линии.
Играй с нарастающей сложностью, открывай новые типы машин и схемы движения. Каждая победа — это шаг к полной разгрузке парковки. Уровни короткие, проходят быстро, отлично подходят для игры в пути или на перерыве. Поставь цель — и проверь, насколько точно ты можешь управлять порядком в этом парковочном безумии.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.