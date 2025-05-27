android-1.ru / Игры / Головоломки / Car Jam 3D : Parking Fever (Мод меню)
Car Jam 3D : Parking Fever (Мод меню)

Car Jam 3D : Parking Fever (Мод меню) 4.0

Направляй пассажиров к нужным авто без аварий — проверь свою логику
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
4.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ClockTick Studios
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 19:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Car Jam 3D: Parking Fever — это красочная головоломка с механикой рисования путей, где ты управляешь хаосом на парковке. В каждой партии ты соединяешь пассажиров с машинами нужного цвета, планируя маршруты и избегая столкновений. Всё просто: кто первым пришёл — тот и должен первым выехать. Уровни становятся всё сложнее, и тебе придётся подумать, прежде чем рисовать линии.


Играй с нарастающей сложностью, открывай новые типы машин и схемы движения. Каждая победа — это шаг к полной разгрузке парковки. Уровни короткие, проходят быстро, отлично подходят для игры в пути или на перерыве. Поставь цель — и проверь, насколько точно ты можешь управлять порядком в этом парковочном безумии.


Информация о модах

Меню модов

Монеты не уменьшаются

Автоматический пропуск уровня | на кнопку, затем выкл., затем, если вы хотите снова пропустить, сделайте то же самое.

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Car Jam 3D : Parking Fever (Мод меню) v4.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Car Jam 3D : Parking Fever (Мод меню) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Agatha Knife (Полная версия)
Agatha Knife (Полная версия)
Version: 1.0.3
How to Say Goodbye (Мод, Unlocked)
How to Say Goodbye (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.8
Varenje: Don’t Touch Berries (Мод, Без рекламы)
Varenje: Don’t Touch Berries (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.3
Screw Pin Sort - Screw Out (Мод меню)
Screw Pin Sort - Screw Out (Мод меню)
Version: 4.0
Block Car Escape
Block Car Escape
Version: 1.0.3
Before you go (Мод, Без рекламы)
Before you go (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.15
Merge Out (Мод меню)
Merge Out (Мод меню)
Version: 0.12.2
Crunchyroll: Corpse Party (Мод, Unlocked)
Crunchyroll: Corpse Party (Мод, Unlocked)
Version: 1.11

Отзывы о Car Jam 3D : Parking Fever (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив