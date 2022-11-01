Описание

Добро пожаловать в мир EverMerge, где вы встретите персонажей из любимых сказок и сможете насладиться захватывающим игровым процессом. В этой игре вы окунетесь в фэнтезийный мир, наполненный сказочными предметами, персонажами и структурами, и будете объединять их в увлекательных слияниях. EverMerge предлагает сотни уровней с захватывающей головоломкой и приключениями.

Основной упор в игре делается на головоломки и слияния. Вы будете открывать разнообразные предметы, персонажей и структуры, а затем объединять их, чтобы создавать новые интересные объекты.





Этот процесс придаст вашей коллекции предметов уникальность и разнообразие.

История игры начинается в мире, где земли и моря были населены мистическими существами и сказочными персонажами. Однако мир был омрачен таинственным туманом, который скрыл большую часть этой магии. Задача игроков - помочь персонажам разгонеть туман и вернуть мир к его прежней красоте. EverMerge предлагает увлекательный геймплей, где вам предстоит решать головоломки и создавать уникальные объекты. Путешествуйте по миру игры, находите новые предметы и персонажей, объединяйте их и продвигайтесь вперед в своем приключении.



