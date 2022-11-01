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EverMerge (Мод, Много ресурсов)

EverMerge (Мод, Много ресурсов) 1.59.0

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Версия:
1.59.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Big Fish Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34 314
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир EverMerge, где вы встретите персонажей из любимых сказок и сможете насладиться захватывающим игровым процессом. В этой игре вы окунетесь в фэнтезийный мир, наполненный сказочными предметами, персонажами и структурами, и будете объединять их в увлекательных слияниях. EverMerge предлагает сотни уровней с захватывающей головоломкой и приключениями.

Основной упор в игре делается на головоломки и слияния. Вы будете открывать разнообразные предметы, персонажей и структуры, а затем объединять их, чтобы создавать новые интересные объекты.


Этот процесс придаст вашей коллекции предметов уникальность и разнообразие.

История игры начинается в мире, где земли и моря были населены мистическими существами и сказочными персонажами. Однако мир был омрачен таинственным туманом, который скрыл большую часть этой магии. Задача игроков - помочь персонажам разгонеть туман и вернуть мир к его прежней красоте. EverMerge предлагает увлекательный геймплей, где вам предстоит решать головоломки и создавать уникальные объекты. Путешествуйте по миру игры, находите новые предметы и персонажей, объединяйте их и продвигайтесь вперед в своем приключении.



Информация о модах

МОД 1

  1. МОД МЕНЮ
  2. Неограниченная монета
  3. Неограниченное количество драгоценных камней
  4. Неограниченное количество звезд
  5. Неограниченная энергия

*Все не уменьшается при трате

МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • использование бриллиантов обязательно и реальная цена всех потребленных алмазов в магазине равна 0
  • золотая монета отображается как 0, но на самом деле это отрицательное число



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Скачать EverMerge (Мод, Много ресурсов) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Отзывы о EverMerge (Мод, Много ресурсов)


Комментарии (2)
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Tarlan
Tarlan 8 сентября 2023 14:03
Не открывается
-1
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Daniel
Daniel 1 ноября 2022 22:39
Не работает игра не загружается
0
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