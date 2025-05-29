Jewelry Jam: Color Slide 1.0.0
Сортируй цвета, режь камни и верни магазин бабушки к жизни
Jewelry Jam: Color Slide — это пазл с элементами сортировки и лёгким сюжетом. Ты играешь за внучку ювелира, которая хочет восстановить старую мастерскую. Каждые пять минут ты двигаешь блоки, подбираешь цвета и пропускаешь их через режущие станки для драгоценных камней. Всё просто — но быстро начинает затягивать. Чем точнее сортировка, тем больше очков и довольных клиентов.
Каждая глава — новый посетитель с историей. Твоя задача — преобразить их образ, подобрать украшения и подарить им немного радости. Уровни становятся сложнее, появляются цепные реакции, особые блоки и задачи на время. Графика аккуратная, звук мягкий, интерфейс не перегружен. Игра работает офлайн, донат по желанию. Подходит, если хочется чуть-чуть подумать и при этом не напрягаться. В Jewelry Jam приятно и щёлкать, и наблюдать, как магазин оживает.
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Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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