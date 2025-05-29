android-1.ru / Игры / Головоломки / Jewelry Jam: Color Slide
Jewelry Jam: Color Slide

Jewelry Jam: Color Slide 1.0.0

Сортируй цвета, режь камни и верни магазин бабушки к жизни
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
DoubleUGames
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 16:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Jewelry Jam: Color Slide — это пазл с элементами сортировки и лёгким сюжетом. Ты играешь за внучку ювелира, которая хочет восстановить старую мастерскую. Каждые пять минут ты двигаешь блоки, подбираешь цвета и пропускаешь их через режущие станки для драгоценных камней. Всё просто — но быстро начинает затягивать. Чем точнее сортировка, тем больше очков и довольных клиентов.


Каждая глава — новый посетитель с историей. Твоя задача — преобразить их образ, подобрать украшения и подарить им немного радости. Уровни становятся сложнее, появляются цепные реакции, особые блоки и задачи на время. Графика аккуратная, звук мягкий, интерфейс не перегружен. Игра работает офлайн, донат по желанию. Подходит, если хочется чуть-чуть подумать и при этом не напрягаться. В Jewelry Jam приятно и щёлкать, и наблюдать, как магазин оживает.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Jewelry Jam: Color Slide v1.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Jewelry Jam: Color Slide 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Car Jam 3D : Parking Fever (Мод меню)
Car Jam 3D : Parking Fever (Мод меню)
Version: 4.0
Agatha Knife (Полная версия)
Agatha Knife (Полная версия)
Version: 1.0.3
How to Say Goodbye (Мод, Unlocked)
How to Say Goodbye (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.8
Varenje: Don’t Touch Berries (Мод, Без рекламы)
Varenje: Don’t Touch Berries (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.3
Screw Pin Sort - Screw Out (Мод меню)
Screw Pin Sort - Screw Out (Мод меню)
Version: 4.0
Block Car Escape
Block Car Escape
Version: 1.0.3
Before you go (Мод, Без рекламы)
Before you go (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.15
Merge Out (Мод меню)
Merge Out (Мод меню)
Version: 0.12.2

Отзывы о Jewelry Jam: Color Slide


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив