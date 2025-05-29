Описание

Jewelry Jam: Color Slide — это пазл с элементами сортировки и лёгким сюжетом. Ты играешь за внучку ювелира, которая хочет восстановить старую мастерскую. Каждые пять минут ты двигаешь блоки, подбираешь цвета и пропускаешь их через режущие станки для драгоценных камней. Всё просто — но быстро начинает затягивать. Чем точнее сортировка, тем больше очков и довольных клиентов.





Каждая глава — новый посетитель с историей. Твоя задача — преобразить их образ, подобрать украшения и подарить им немного радости. Уровни становятся сложнее, появляются цепные реакции, особые блоки и задачи на время. Графика аккуратная, звук мягкий, интерфейс не перегружен. Игра работает офлайн, донат по желанию. Подходит, если хочется чуть-чуть подумать и при этом не напрягаться. В Jewelry Jam приятно и щёлкать, и наблюдать, как магазин оживает.