Описание

Screw Pin Sort – Screw Out — это логическая игра, где ты управляешь цветными машинами и откручиваешь винты, чтобы освободить зажатые пластины. Каждые пять минут — это анализ, точный порядок действий и чистая стратегия. Пробка не исчезнет, пока ты не найдёшь правильную последовательность.





Тебе нужно определить, какой винт открутить первым, выбрать нужную машину и направить её к ящику с инструментами. С каждым уровнем сложность растёт: больше винтов, больше платформ, меньше шансов на ошибку. Если ты любишь умные задачки с механикой и логикой — эта игра для тебя. Докажи, что твой IQ справится с любой пробкой.