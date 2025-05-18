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Screw Pin Sort - Screw Out (Мод меню)

Screw Pin Sort - Screw Out (Мод меню) 4.0

Головоломка с винтами и пробками: отвинти, освободи и не застрянь
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Версия:
4.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ClockTick Studios
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 21:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Screw Pin Sort – Screw Out — это логическая игра, где ты управляешь цветными машинами и откручиваешь винты, чтобы освободить зажатые пластины. Каждые пять минут — это анализ, точный порядок действий и чистая стратегия. Пробка не исчезнет, пока ты не найдёшь правильную последовательность.


Тебе нужно определить, какой винт открутить первым, выбрать нужную машину и направить её к ящику с инструментами. С каждым уровнем сложность растёт: больше винтов, больше платформ, меньше шансов на ошибку. Если ты любишь умные задачки с механикой и логикой — эта игра для тебя. Докажи, что твой IQ справится с любой пробкой.


Информация о модах
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  • Добавить неограниченное количество монет
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Screw Pin Sort - Screw Out (Мод меню) v4.0 MOD APK

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Скачать Screw Pin Sort - Screw Out (Мод меню) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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