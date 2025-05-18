Screw Pin Sort - Screw Out (Мод меню) 4.0
Головоломка с винтами и пробками: отвинти, освободи и не застрянь
Screw Pin Sort – Screw Out — это логическая игра, где ты управляешь цветными машинами и откручиваешь винты, чтобы освободить зажатые пластины. Каждые пять минут — это анализ, точный порядок действий и чистая стратегия. Пробка не исчезнет, пока ты не найдёшь правильную последовательность.
Тебе нужно определить, какой винт открутить первым, выбрать нужную машину и направить её к ящику с инструментами. С каждым уровнем сложность растёт: больше винтов, больше платформ, меньше шансов на ошибку. Если ты любишь умные задачки с механикой и логикой — эта игра для тебя. Докажи, что твой IQ справится с любой пробкой.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.