Before you go (Мод, Без рекламы) 1.0.15
Теплая головоломка о прощании, памяти и любви, скрытой в деталях
Before You Go — это трогательная point-and-click головоломка, где ты играешь за женщину, которая готовит три символических подарка перед расставанием. Исследуя уютный дом, ты собираешь фрагменты воспоминаний, решаешь простые задачи и пытаешься сохранить тепло прошлого в предметах, полных смысла. Каждое действие — это шаг к принятию и прощанию.
Игровой процесс — неспешный и вдумчивый. Нежные головоломки, исследование комнат и интерактивные детали погружают в личную историю без слов, где каждый щелчок — это жест заботы. Игра короткая, но эмоционально насыщенная: идеальна для одного вечера, который хочется провести в тишине. Попробуй, если любишь человечные истории, где важны не события, а чувства.
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.