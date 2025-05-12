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Before you go (Мод, Без рекламы)

Before you go (Мод, Без рекламы) 1.0.15

Теплая головоломка о прощании, памяти и любви, скрытой в деталях
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Версия:
1.0.15
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Bamgru
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 14:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Before You Go — это трогательная point-and-click головоломка, где ты играешь за женщину, которая готовит три символических подарка перед расставанием. Исследуя уютный дом, ты собираешь фрагменты воспоминаний, решаешь простые задачи и пытаешься сохранить тепло прошлого в предметах, полных смысла. Каждое действие — это шаг к принятию и прощанию.


Игровой процесс — неспешный и вдумчивый. Нежные головоломки, исследование комнат и интерактивные детали погружают в личную историю без слов, где каждый щелчок — это жест заботы. Игра короткая, но эмоционально насыщенная: идеальна для одного вечера, который хочется провести в тишине. Попробуй, если любишь человечные истории, где важны не события, а чувства.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Before you go (Мод, Без рекламы) v1.0.15 MOD APK

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Скачать Before you go (Мод, Без рекламы) 94 Мб Ссылка 2 94 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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