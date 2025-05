Описание

Before You Go — это трогательная point-and-click головоломка, где ты играешь за женщину, которая готовит три символических подарка перед расставанием. Исследуя уютный дом, ты собираешь фрагменты воспоминаний, решаешь простые задачи и пытаешься сохранить тепло прошлого в предметах, полных смысла. Каждое действие — это шаг к принятию и прощанию.





Игровой процесс — неспешный и вдумчивый. Нежные головоломки, исследование комнат и интерактивные детали погружают в личную историю без слов, где каждый щелчок — это жест заботы. Игра короткая, но эмоционально насыщенная: идеальна для одного вечера, который хочется провести в тишине. Попробуй, если любишь человечные истории, где важны не события, а чувства.