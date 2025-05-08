Описание

Corpse Party — это интерактивный хоррор-квест с визуальной подачей и элементами расследования. Ученики старшей школы проводят ритуал дружбы, но вместо милой традиции попадают в ловушку другой реальности — заброшенной школы, полной призраков, ловушек и страшных тайн. Теперь каждый их шаг может стать последним. Расследуй, изучай улики и принимай решения, от которых зависит судьба героев.





Игра предлагает множество концовок, зависящих от твоих выборов. Некоторые главы требуют нестандартного мышления, чтобы выжить и раскрыть секреты школы. Пугающая атмосфера, мрачная музыка и текстовая подача с визуальными вставками делают каждую сцену напряжённой. Доступна на Crunchyroll Game Vault без рекламы и доната — попробуй пройти этот кошмар до конца.