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Crunchyroll: Corpse Party (Мод, Unlocked)

Crunchyroll: Corpse Party (Мод, Unlocked) 1.11

Безобидный ритуал превратился в смертельную игру на выживание
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Версия:
1.11
Требования:
Android 10
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 14:18
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 950 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Corpse Party — это интерактивный хоррор-квест с визуальной подачей и элементами расследования. Ученики старшей школы проводят ритуал дружбы, но вместо милой традиции попадают в ловушку другой реальности — заброшенной школы, полной призраков, ловушек и страшных тайн. Теперь каждый их шаг может стать последним. Расследуй, изучай улики и принимай решения, от которых зависит судьба героев.


Игра предлагает множество концовок, зависящих от твоих выборов. Некоторые главы требуют нестандартного мышления, чтобы выжить и раскрыть секреты школы. Пугающая атмосфера, мрачная музыка и текстовая подача с визуальными вставками делают каждую сцену напряжённой. Доступна на Crunchyroll Game Vault без рекламы и доната — попробуй пройти этот кошмар до конца.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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