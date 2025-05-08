Crunchyroll: Corpse Party (Мод, Unlocked) 1.11
Безобидный ритуал превратился в смертельную игру на выживание
Corpse Party — это интерактивный хоррор-квест с визуальной подачей и элементами расследования. Ученики старшей школы проводят ритуал дружбы, но вместо милой традиции попадают в ловушку другой реальности — заброшенной школы, полной призраков, ловушек и страшных тайн. Теперь каждый их шаг может стать последним. Расследуй, изучай улики и принимай решения, от которых зависит судьба героев.
Игра предлагает множество концовок, зависящих от твоих выборов. Некоторые главы требуют нестандартного мышления, чтобы выжить и раскрыть секреты школы. Пугающая атмосфера, мрачная музыка и текстовая подача с визуальными вставками делают каждую сцену напряжённой. Доступна на Crunchyroll Game Vault без рекламы и доната — попробуй пройти этот кошмар до конца.
Все разблокировано
Скачать Crunchyroll: Corpse Party (Мод, Unlocked) v1.11 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.