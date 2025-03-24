android-1.ru / Игры / Головоломки / Monster Mahjong (Мод, Режим бога)
Monster Mahjong (Мод, Режим бога)

Monster Mahjong (Мод, Режим бога) 0.3.1

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
330
Скриншоты
Описание

Monster Mahjong - увлекательная игра, которая сочетает классическую игру в маджонг с элементами коллекционирования и стратегии. Вам предстоит создавать мощных монстров, сопоставляя пары карт, и использовать их в эпических битвах против вражеской армии. В игре важно тщательно планировать свои ходы, чтобы создать максимально сильных монстров и одержать победу.


Вы окунетесь в привлекательный мир монстров, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и характеристиками. Соберите коллекцию разнообразных монстров разных редкостей и уровней мощности, чтобы стать настоящим мастером игры.


Графика игры привлекательна и красочна, она захватывает ваше воображение и позволяет вам полностью погрузиться в мир монстров и их битв. Вы будете восхищаться детально проработанными монстрами и уровнями, созданными с любовью к деталям.


Monster Mahjong предлагает вам уникальный игровой опыт, где вы будете выстраивать свои стратегии, выбирать правильные ходы и использовать способности монстров, чтобы одержать победу над врагом. Откройте для себя захватывающий мир игры и станьте настоящим героем, управляющим армией могущественных монстров. Готовы ли вы принять вызов и стать лучшим игроком Monster Mahjong? Вперед, создайте свою команду монстров и впечатлите всех своими стратегическими навыками и победами в эпических сражениях!


Информация о модах

Режим бога

Показать полностью
 Теги темы: Режим бога

Скачать Monster Mahjong (Мод, Режим бога) v0.3.1 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Monster Mahjong (Мод, Режим бога) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Игра Найди отличия (Мод, Много денег)
Игра Найди отличия (Мод, Много денег)
Version: 3.7.0
Doge Rescue: Draw To Save (Мод, Много денег)
Doge Rescue: Draw To Save (Мод, Много денег)
Version: 1.1.2
Grim Tales 23・Dual Disposition (Полная версия)
Grim Tales 23・Dual Disposition (Полная версия)
Version: 1.0.0
Teleportal 2 (Beta) (Мод, Без рекламы)
Teleportal 2 (Beta) (Мод, Без рекламы)
Version: 1.74
Garten Banban 3 Kindergarten (Полная версия)
Garten Banban 3 Kindergarten (Полная версия)
Version: 1.0
World of Goo Remastered
World of Goo Remastered
Version: 1.0.23060709
Garten Of Monsters Ban 3D (Полная версия)
Garten Of Monsters Ban 3D (Полная версия)
Version: 1
Overlord Anime Jigsaw Puzzle (Полная версия)
Overlord Anime Jigsaw Puzzle (Полная версия)
Version: 1.2

Отзывы о Monster Mahjong (Мод, Режим бога)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив