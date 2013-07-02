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Игра Найди отличия 9999+ (Мод, Много денег)

Игра Найди отличия 9999+ (Мод, Много денег) 2.25.0

7
2
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Guru Puzzle Game
Версия:
2.25.0
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
id приложения:
find.differences.puzzle.games.spot.free
Русский язык:
Есть
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
2 634

В игре Найди отличия вы сможете испытать свои навыки наблюдения и зрительное восприятие, обнаруживая мельчайшие различия между похожими изображениями. Эта захватывающая игра предлагает вам уникальный опыт путешествия по всему миру, не выходя из дома.


Вам предстоит исследовать различные локации, включая знаковые достопримечательности и увлекательные места по всему миру. Каждое изображение будет содержать две похожие сцены, и ваша задача - обнаружить все отличия между ними. Сосредоточьтесь, фокусируйтесь и используйте свои навыки наблюдения, чтобы найти скрытые различия.


Игра предлагает разнообразные уровни сложности, начиная с простых и постепенно становясь более сложными и вызывающими. Вы можете пройти все уровни и соревноваться с другими игроками, чтобы достичь лучшего результата.


Найди отличия - это не только увлекательное развлечение, но и отличная тренировка для вашего мозга. Вы разовьете свою наблюдательность, концентрацию и улучшите свои навыки визуального анализа. Так что, если вы готовы к захватывающему путешествию, в котором вам придется обнаруживать мельчайшие отличия между изображениями, присоединяйтесь к игре "Найди отличия" и отправляйтесь в увлекательное путешествие по всему миру!


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Игра Найди отличия 9999+ (Мод, Много денег) 2.25.0 взлом

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Скачать Игра Найди отличия 9999+ (Мод, Много денег) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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