Mahjong Journey: Путешествие - В этой игре вы получаете возможность отправится в фантастическое приключение. Вам нужно помочь молодой девушки обойти весь земной шар и найти своих родителей. Игра предоставляет новые игровые механики, проходя уровень за уровнем - получайте разнообразные призы. Посещайте разные локации, играйте на этих локациях и решайте головоломки. Пройдите более 2000+ захватывающих испытаний. Зарабатывайте много достижений. Испытайте великолепную графику и атмосферу.