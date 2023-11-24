Mahjong Journey: Путешествие (Мод, Много денег) 1.26.10300
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
G5 Entertainment
Версия:
1.26.10300
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:38
Возраст:
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
2 518
Mahjong Journey: Путешествие - В этой игре вы получаете возможность отправится в фантастическое приключение. Вам нужно помочь молодой девушки обойти весь земной шар и найти своих родителей. Игра предоставляет новые игровые механики, проходя уровень за уровнем - получайте разнообразные призы. Посещайте разные локации, играйте на этих локациях и решайте головоломки. Пройдите более 2000+ захватывающих испытаний. Зарабатывайте много достижений. Испытайте великолепную графику и атмосферу.
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