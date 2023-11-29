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Combat Magic: Spells and Swords (Мод, Много денег и опыта)

Combat Magic: Spells and Swords 2.48.64

Много денег
22
6
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Версия:
2.48.64
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kisunja - Free Shooting Games
Категория:
Ролевые / Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 506
Скриншоты
Описание

Combat Magic: Spells and Swords - Игра предоставляет возможность схлестнуться в большой доисторической битве с игроками со всего мира. В самом начале игры у вас будет самый простой меч и деревянный щит, с этими оборонительными средствами вам предстоит отправится в своё первое сражение. Потом со временем вы сможете прокачивать новые мечи, амуницию и многое другое.


На этом поле битве столкнутся могущественный волшебники, воины и конечно же разбойники королевства! Докажите своё мастерство в онлайн сражениях с игроками со всего мира, вас ждёт восхитительная графика и простое управление!


Информация о модах

После убийства противника вы получите 1000 монет и много опыта.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Combat Magic: Spells and Swords (Мод, Много денег и опыта) v2.48.64 MOD APK

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Скачать Combat Magic: Spells and Swords (Мод, Много денег и опыта) 79 Мб Ссылка 2 79 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Combat Magic: Spells and Swords (Мод, Много денег и опыта)


Комментарии (2)
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СВП
СВП 10 января 2024 21:20
Ваш Друг,
Логично
0
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Ваш Друг
Ваш Друг 7 октября 2022 10:43
Мультиплеер не работает с модом

Мультиплеер с модом не работает! Только одиночная игра)
+3
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