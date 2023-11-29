Описание

Combat Magic: Spells and Swords - Игра предоставляет возможность схлестнуться в большой доисторической битве с игроками со всего мира. В самом начале игры у вас будет самый простой меч и деревянный щит, с этими оборонительными средствами вам предстоит отправится в своё первое сражение. Потом со временем вы сможете прокачивать новые мечи, амуницию и многое другое.





На этом поле битве столкнутся могущественный волшебники, воины и конечно же разбойники королевства! Докажите своё мастерство в онлайн сражениях с игроками со всего мира, вас ждёт восхитительная графика и простое управление!