Версия:
2.48.64
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kisunja - Free Shooting Games
Категория:
Ролевые / Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 506
Описание
Combat Magic: Spells and Swords - Игра предоставляет возможность схлестнуться в большой доисторической битве с игроками со всего мира. В самом начале игры у вас будет самый простой меч и деревянный щит, с этими оборонительными средствами вам предстоит отправится в своё первое сражение. Потом со временем вы сможете прокачивать новые мечи, амуницию и многое другое.
На этом поле битве столкнутся могущественный волшебники, воины и конечно же разбойники королевства! Докажите своё мастерство в онлайн сражениях с игроками со всего мира, вас ждёт восхитительная графика и простое управление!
Информация о модах
После убийства противника вы получите 1000 монет и много опыта.
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Скачать Combat Magic: Spells and Swords (Мод, Много денег и опыта) v2.48.64 MOD APK
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