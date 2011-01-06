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Fantasy Heroes: Legendary Raid - RPG Экшн рпг (Мод меню)

Fantasy Heroes: Legendary Raid - RPG Экшн рпг (Мод меню) 0.52

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Версия:
0.52
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BARS interactive
Категория:
Ролевые / Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 194 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 582
Скриншоты
Описание

Чувствуете усталость и скуку от однообразия реального мира? Добро пожаловать в Fantasy Heroes, где все ваши самые смелые мечты могут стать реальностью. В этой захватывающей игре вы превратитесь в супервоина с невероятными способностями и героическими навыками. Защитите себя от полчищ врагов и грозных зверей, скрывающихся в темноте, и исследуйте неизведанные территории, полные удивительных возможностей и тайн.


Fantasy Heroes предлагает уникальный опыт погружения в мир фэнтези, где каждый шаг ведет к новым открытиям и испытаниям. Станьте частью эпической истории, сражайтесь с опасными противниками и прокачивайте свои способности, чтобы стать настоящим героем. Игра поражает воображение своим разнообразием и глубиной, предоставляя игрокам бесконечные возможности для исследования и развития.


Ничто не сравнится с этим удивительным опытом, который она предлагает. Отправляйтесь в путешествие по фантастическим мирам, где каждое ваше действие имеет значение. Откройте для себя новые горизонты, испытайте невероятные приключения и реализуйте свои самые заветные мечты в мире, где возможно всё. Присоединяйтесь к нам и позвольте себе насладиться настоящей магией фэнтези!


Информация о модах

1. Высокий урон

2. Режим бога

3. Неограниченное количество золота*

4. Неограниченное количество бриллиантов*

5. Неограниченное количество рун*

*увеличивается, когда вы тратите

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Fantasy Heroes: Legendary Raid - RPG Экшн рпг (Мод меню) v0.52 MOD APK

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Скачать Fantasy Heroes: Legendary Raid - RPG Экшн рпг (Мод меню) 194 Мб Ссылка 2 194 Мб

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Отзывы о Fantasy Heroes: Legendary Raid - RPG Экшн рпг (Мод меню)


Комментарии (3)
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Гость Alex
Гость Alex 4 ноября 2023 17:12
Админы когда выйдет мод с заявленным опесанием
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Гость Alex
Гость Alex 3 ноября 2023 13:13
Мод говно нет нечего заявленого не золото не брюликов только режим бог и высокий урон пишите опесание правильно и не вводите людей в заблуждение 🤬
0
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Максим
Максим 27 февраля 2022 08:51
Пожалуйста обновите мод. 
0
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