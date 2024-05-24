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Baby Manor (Мод, Много денег)

Baby Manor (Мод, Много денег) 1.72.0

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Версия:
1.72.0
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
MAGIC SEVEN
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 435
Скриншоты
Описание

Baby Manor - это увлекательная игра-симулятор, которая сочетает в себе элементы воспитания детей и головоломки в жанре "три в ряд". Это необычное сочетание создает уникальный игровой опыт, который привлекает игроков разного возраста.


В игре вам предстоит заботиться о детях и их окружении, одновременно решая головоломки "три в ряд". Это добавляет дополнительный уровень сложности и интереса к игре, так как вы должны умело сочетать заботу о детях с решением головоломок. Основными элементами игры являются украшение и моделирование окружающей обстановки, что позволяет игрокам проявить свою творческую сторону. Вы можете создавать красивые и комфортные пространства для детей, делая их мир ярким и уютным.


Игра "Baby Manor" предоставляет игрокам бесконечные задачи и вызовы, делая процесс игры увлекательным и разнообразным. Если вы любите головоломки "три в ряд" и интересуетесь симуляторами воспитания детей, эта игра предоставляет вам уникальную возможность объединить оба вида развлечений в одном игровом опыте.


Информация о модах
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество бутылок
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 Теги темы: Много денег

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Скачать Baby Manor (Мод, Много денег) 260 Мб Ссылка 2 260 Мб

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