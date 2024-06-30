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Ферма и Город: ферма у города - уДачная ферма (Мод, Много денег)

Ферма и Город: ферма у города - уДачная ферма (Мод, Много денег) 4.21

68
8
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Версия:
4.21
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
foranj - farm day games & paradise township hotels
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
33 834

Ферма и Город: ферма у города - уДачная ферма (Мод, Много денег) - Оставьте городской быт и отправляйтесь на дачу, где начнёте развивать домашнее хозяйство и сажать урожай! А свой урожай можно использовать для приготовления самых разнообразных блюд - печенья, конфеты, тортики, пироги и многое другое. Вы сможете завести разных питомцев, вы когда-нибудь мечтали о своём собственном пони? - в этой игре вы сможете исполнить эту потрясающую мечту. Сажайте красивые цветы и собирайте великолепные букеты. Вы даже можете построить собственный цирк! в который будут приезжать туристы со всех стран.


Скриншоты

Информация о модах

  • Видео о награде за большое количество самоцветов

Важно: Включите переключатель, когда загружается видео, выключите переключатель, когда получите награду.

 Теги темы: Много денег, фермы

Скачать Ферма и Город: ферма у города - уДачная ферма (Мод, Много денег) 4.21 взлом

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Скачать Ферма и Город: ферма у города - уДачная ферма (Мод, Много денег) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Ферма и Город: ферма у города - уДачная ферма (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 30 декабря 2023 21:12
Ольга Полякова,
Добрый день: Включите переключатель, когда загружается видео, выключите переключатель, когда получите награду.
Или начните смотреть видео и закройте.
-1
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 30 декабря 2023 19:21
С наступающим новым годом вас. Написано включайте когда видео загружается и включайте когда есть награда. Что включать и выключать? Интернет?
-3
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