Ферма и Город: ферма у города - уДачная ферма (Мод, Много денег) - Оставьте городской быт и отправляйтесь на дачу, где начнёте развивать домашнее хозяйство и сажать урожай! А свой урожай можно использовать для приготовления самых разнообразных блюд - печенья, конфеты, тортики, пироги и многое другое. Вы сможете завести разных питомцев, вы когда-нибудь мечтали о своём собственном пони? - в этой игре вы сможете исполнить эту потрясающую мечту. Сажайте красивые цветы и собирайте великолепные букеты. Вы даже можете построить собственный цирк! в который будут приезжать туристы со всех стран.