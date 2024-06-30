Ферма и Город: ферма у города - уДачная ферма (Мод, Много денег) 4.21
Версия:
4.21
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
foranj - farm day games & paradise township hotels
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
33 834
Ферма и Город: ферма у города - уДачная ферма (Мод, Много денег) - Оставьте городской быт и отправляйтесь на дачу, где начнёте развивать домашнее хозяйство и сажать урожай! А свой урожай можно использовать для приготовления самых разнообразных блюд - печенья, конфеты, тортики, пироги и многое другое. Вы сможете завести разных питомцев, вы когда-нибудь мечтали о своём собственном пони? - в этой игре вы сможете исполнить эту потрясающую мечту. Сажайте красивые цветы и собирайте великолепные букеты. Вы даже можете построить собственный цирк! в который будут приезжать туристы со всех стран.
Информация о модах
- Видео о награде за большое количество самоцветов
Важно: Включите переключатель, когда загружается видео, выключите переключатель, когда получите награду.
Скачать Ферма и Город: ферма у города - уДачная ферма (Мод, Много денег) 4.21 взлом
Скачать из Google Play
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство