Rumi Defence: Sky Attack (Мод меню) 3.17.1
Окунитесь в мир Rumi Defense и попробуйте прямо сейчас! Вы начнете играть в мгновение ока и увидите, как ваши результаты взлетят до небес. Узнайте, почему Rumi Defense такая захватывающая и веселая! С удивительными способностями и бонусами, которые помогут вам выжить, вы не поверите, насколько сложной является игра. Когда вы одержимы игрой в защиту Руми, вам захочется ежедневно заниматься. Так что погрузитесь сегодня и почувствуйте, что в этом такого увлекательного.
Rumi Defense: Sky Attack — это динамичная, динамичная и безумная новая мобильная игра, в которой вам предстоит защищать свой мир от вторжения монстров. Вам понадобятся быстрые рефлексы и меткая меткость, чтобы уклоняться от атак монстра и защищать милашку Руми. Добавьте больше очарования в свой игровой процесс, собирая этих маленьких человечков и превращая их в коллекционные карты! Разблокируйте еще больше персонажей, играя для максимального удовольствия!
Информация о модах
1. Меню
2. Неограниченное количество драгоценных камней*
3. Неограниченное количество монет*
4. Неограниченное количество рун*
5. Нет рекламы
* Валюта увеличивается вместо уменьшения
Скачать Rumi Defence: Sky Attack (Мод меню) 3.17.1 взлом
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