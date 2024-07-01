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Rumi Defence: Sky Attack (Мод меню)

Rumi Defence: Sky Attack (Мод меню) 3.17.1

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Версия:
3.17.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Riloat
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
984

Окунитесь в мир Rumi Defense и попробуйте прямо сейчас! Вы начнете играть в мгновение ока и увидите, как ваши результаты взлетят до небес. Узнайте, почему Rumi Defense такая захватывающая и веселая! С удивительными способностями и бонусами, которые помогут вам выжить, вы не поверите, насколько сложной является игра. Когда вы одержимы игрой в защиту Руми, вам захочется ежедневно заниматься. Так что погрузитесь сегодня и почувствуйте, что в этом такого увлекательного.


Rumi Defense: Sky Attack — это динамичная, динамичная и безумная новая мобильная игра, в которой вам предстоит защищать свой мир от вторжения монстров. Вам понадобятся быстрые рефлексы и меткая меткость, чтобы уклоняться от атак монстра и защищать милашку Руми. Добавьте больше очарования в свой игровой процесс, собирая этих маленьких человечков и превращая их в коллекционные карты! Разблокируйте еще больше персонажей, играя для максимального удовольствия!


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Неограниченное количество драгоценных камней*

3. Неограниченное количество монет*

4. Неограниченное количество рун*

5. Нет рекламы


* Валюта увеличивается вместо уменьшения

 Теги темы: Мод меню

Скачать Rumi Defence: Sky Attack (Мод меню) 3.17.1 взлом

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Скачать Rumi Defence: Sky Attack (Мод меню) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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