В многопользовательской игре Pocket Champs: 3D Racing Games вас ждут ожесточенные схватки с другими игроками. Вам предстоит преодолевать разнообразные препятствия, чтобы добиться успеха в этой игре. Не смотря на то, что на вас будут воздействовать множество препятствий, Pocket Champs: 3D Racing Games предлагает захватывающие соревнования между игроками. Вы сможете соревноваться с реальными соперниками, выбрав одного из нескольких персонажей и выполняя различные действия, такие как гонки, уклонение от опасных ловушек и перемещение по вращающимся трассам.





Пути заполнены другими персонажами, и лишь самые умелые и смекалистые смогут занять первое место. За успешное прохождение уровней и победу в разных местах вы будете получать игровую валюту, которую можно потратить на покупку дополнительных персонажей для игры.

Когда вы готовы начать новую главу, одним из важных шагов является выбор имени для вашего персонажа. В этой игре вас ждут схватки с множеством соперников, и вашей целью является продвижение с уровня на уровень, одерживая победы над каждым из ваших противников, чтобы стать абсолютным победителем.



