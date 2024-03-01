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Pocket Champs: 3D-гонки (Мод, Много камней)

Pocket Champs: 3D-гонки (Мод, Много камней) 4.6.33

101
21
Скачать (190 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Madbox
Версия:
4.6.33
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
id приложения:
com.pocketchamps.game
Русский язык:
Есть
Лайков:
101
Комментарии:
3
Просмотров:
48 213

В многопользовательской игре Pocket Champs: 3D Racing Games вас ждут ожесточенные схватки с другими игроками. Вам предстоит преодолевать разнообразные препятствия, чтобы добиться успеха в этой игре. Не смотря на то, что на вас будут воздействовать множество препятствий, Pocket Champs: 3D Racing Games предлагает захватывающие соревнования между игроками. Вы сможете соревноваться с реальными соперниками, выбрав одного из нескольких персонажей и выполняя различные действия, такие как гонки, уклонение от опасных ловушек и перемещение по вращающимся трассам.


Пути заполнены другими персонажами, и лишь самые умелые и смекалистые смогут занять первое место. За успешное прохождение уровней и победу в разных местах вы будете получать игровую валюту, которую можно потратить на покупку дополнительных персонажей для игры.

Когда вы готовы начать новую главу, одним из важных шагов является выбор имени для вашего персонажа. В этой игре вас ждут схватки с множеством соперников, и вашей целью является продвижение с уровня на уровень, одерживая победы над каждым из ваших противников, чтобы стать абсолютным победителем.



Скриншоты

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Примечание: Не используйте мод, не пройдя обучение.

Скачать Pocket Champs: 3D-гонки (Мод, Много камней) 4.6.33 взлом

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Скачать Pocket Champs: 3D-гонки (Мод, Много камней)
190 Мб
Ссылка 2
190 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Pocket Champs: 3D-гонки (Мод, Много камней)


Комментарии (3)
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Вэл
Вэл 23 августа 2023 21:53
Обновите плиз...
+4
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Sanya
Sanya 15 мая 2023 13:25
Не работает
+7
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XnnX
XnnX 22 февраля 2023 18:15
Не работает
+17
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