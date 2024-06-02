Infinite Stairs - это захватывающая аркадная игра, которая обязательно привлечет внимание любителей классических жанров. Этот игровой проект предлагает увлекательный геймплей и простое управление, что делает его привлекательным для многих игроков.





Вам предстоит отправиться в захватывающее приключение, главная цель которого - подняться по бесконечной лестнице. Однако эта лестница не обычная, как в домах, а наружная и раскинутая в воздухе. Ваше путешествие будет включать в себя подъем по каждой ступеньке этой воздушной конструкции, а также уникальную возможность насладиться великолепными видами с высоты.





На вашем пути будет надежный спутник - прекрасная собака, которая сопровождает вас в течение всего путешествия. Ее присутствие добавляет дополнительный элемент взаимодействия и волнения к игре. Поднимаясь все выше и выше по лестнице в воздухе, вы будете испытывать волнение и адреналин. В каждом шаге будет заложено чувство приключения и драмы, а когда вы смотрите на мир с высоты, это придаст игре особую атмосферу.