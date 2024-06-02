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Infinite Stairs (Мод, Много денег)

Infinite Stairs (Мод, Много денег) 1.3.195

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
NFLY STUDIO
Версия:
1.3.195
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.nflystudio.InfiniteStaircase
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 311

Infinite Stairs - это захватывающая аркадная игра, которая обязательно привлечет внимание любителей классических жанров. Этот игровой проект предлагает увлекательный геймплей и простое управление, что делает его привлекательным для многих игроков.


Вам предстоит отправиться в захватывающее приключение, главная цель которого - подняться по бесконечной лестнице. Однако эта лестница не обычная, как в домах, а наружная и раскинутая в воздухе. Ваше путешествие будет включать в себя подъем по каждой ступеньке этой воздушной конструкции, а также уникальную возможность насладиться великолепными видами с высоты.


На вашем пути будет надежный спутник - прекрасная собака, которая сопровождает вас в течение всего путешествия. Ее присутствие добавляет дополнительный элемент взаимодействия и волнения к игре. Поднимаясь все выше и выше по лестнице в воздухе, вы будете испытывать волнение и адреналин. В каждом шаге будет заложено чувство приключения и драмы, а когда вы смотрите на мир с высоты, это придаст игре особую атмосферу.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Infinite Stairs (Мод, Много денег) 1.3.195 взлом

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150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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