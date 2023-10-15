Описание

Hotel Craze™ Cooking Game - это захватывающая игра, в которой игроки становятся управляющими частного отеля и бара. Вам предстоит выполнить разнообразные задачи и обеспечить комфорт и удовлетворение гостей.





В этой игре вас ждут разнообразные задания, которые нужно выполнить, чтобы обеспечить гостям отеля незабываемое пребывание. Вы будете перемещаться между гостиничными номерами и реагировать на запросы клиентов. Гости могут просить о различных услугах, от заказа еды до уборки номера, и ваша задача - удовлетворить их потребности и заработать деньги.





Кроме того, в игре Hotel Craze™ Cooking Game вас ждут различные события и мероприятия, такие как рождественские праздники, с подарками-сюрпризами для гостей. Эти события добавляют разнообразие в геймплей и дают возможность заработать больше наград и улучшений для вашего отеля.



