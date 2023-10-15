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Hotel Craze™Cooking Game (Мод, Много денег)

Hotel Craze™Cooking Game (Мод, Много денег) 1.0.77

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Версия:
1.0.77
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Casual Joy Games
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 369
Скриншоты
Описание

Hotel Craze™ Cooking Game - это захватывающая игра, в которой игроки становятся управляющими частного отеля и бара. Вам предстоит выполнить разнообразные задачи и обеспечить комфорт и удовлетворение гостей.


В этой игре вас ждут разнообразные задания, которые нужно выполнить, чтобы обеспечить гостям отеля незабываемое пребывание. Вы будете перемещаться между гостиничными номерами и реагировать на запросы клиентов. Гости могут просить о различных услугах, от заказа еды до уборки номера, и ваша задача - удовлетворить их потребности и заработать деньги.


Кроме того, в игре Hotel Craze™ Cooking Game вас ждут различные события и мероприятия, такие как рождественские праздники, с подарками-сюрпризами для гостей. Эти события добавляют разнообразие в геймплей и дают возможность заработать больше наград и улучшений для вашего отеля.



Информация о модах

Много денег

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Кулинарные игры
Кулинарные игры
 Теги темы: Много денег

Скачать Hotel Craze™Cooking Game (Мод, Много денег) v1.0.77 MOD APK

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Скачать Hotel Craze™Cooking Game (Мод, Много денег) 147 Мб Ссылка 2 147 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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