Добро пожаловать в мир My Town World, где вы сможете создать свои собственные увлекательные истории, взаимодействуя с разнообразными персонажами, такими как врачи, полицейские, учителя и многие другие. Эта игра приглашает вас на путешествие по увлекательному городу, где каждый уголок предоставляет новые возможности для приключений и открытий.





В My Town World вы сможете: Отправьтесь в увлекательное исследование города, полного интересных и странных мест. От модных магазинов до монументальных кукольных построек, вас ждут множество увлекательных локаций. В этой игре вас окружат разные персонажи, каждый со своей уникальной историей. Возьмите участие в их историях и узнайте больше о каждом персонаже. Посещайте магазины с друзьями, чтобы выбрать и добавить новых персонажей в свой город. В ней доступно сотни персонажей для вашего выбора. Выбирайте персонажей, создавайте свои истории и формируйте уникальный миниатюрный мир, который отражает вашу индивидуальность и фантазию.







