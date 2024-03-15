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My Town World - Games for Kids (Мод, Unlocked)

My Town World - Games for Kids (Мод, Unlocked) 1.58.0

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14
Скачать (1.3 Гб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
My Town Games Ltd
Версия:
1.58.0
Категория:
Без интернета / Обучающие
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 775

Добро пожаловать в мир My Town World, где вы сможете создать свои собственные увлекательные истории, взаимодействуя с разнообразными персонажами, такими как врачи, полицейские, учителя и многие другие. Эта игра приглашает вас на путешествие по увлекательному городу, где каждый уголок предоставляет новые возможности для приключений и открытий.


В My Town World вы сможете: Отправьтесь в увлекательное исследование города, полного интересных и странных мест. От модных магазинов до монументальных кукольных построек, вас ждут множество увлекательных локаций. В этой игре вас окружат разные персонажи, каждый со своей уникальной историей. Возьмите участие в их историях и узнайте больше о каждом персонаже. Посещайте магазины с друзьями, чтобы выбрать и добавить новых персонажей в свой город. В ней доступно сотни персонажей для вашего выбора. Выбирайте персонажей, создавайте свои истории и формируйте уникальный миниатюрный мир, который отражает вашу индивидуальность и фантазию.




Скриншоты

Информация о модах

Все платные постройки и персонажи открыты.

 Теги темы: Unlocked, Для детей, Встроенный кэш

Скачать My Town World - Games for Kids (Мод, Unlocked) 1.58.0 взлом

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Скачать My Town World - Games for Kids (Мод, Unlocked) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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